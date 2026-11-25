У російському посольстві назвали голослівними звинувачення Польщі на адресу Росії у зв’язку з вторгненням російських ракет у польський повітряний простір, а також висловили обурення русофобією, яка супроводжує дискусію з цього приводу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У вівторок дипломат РФ з’явився в будівлі польського МЗС у зв’язку з п’ятничним порушенням польського повітряного простору російськими ракетами.

"Георгій Міхно, посол Російської Федерації в Республіці Польща, був запрошений до МЗС країни перебування, де йому було вручено ноту протесту у зв’язку з нібито "причетністю" нашої країни до інцидентів, пов’язаних із "порушенням польського повітряного простору" 20 листопада 2026 року" – йдеться у повідомленні російського посольства.

Як випливає з повідомлення, Міхно "у найрішучіший спосіб" відкинув ці звинувачення та визнав їх "безпідставними, голослівними та непідкріпленими доказами".

Він також назвав "абсолютно неприпустимою" "практику висунення звинувачень на адресу Росії (...) на підставі тенденційних передумов, продиктованих політичною кон’юнктурою, з заздалегідь визначеним винуватцем", – повідомило посольство.

"Особливе обурення викликає характер публічної риторики, що супроводжує ці інциденти, яка ведеться у відверто русофобському тоні й не залишає сумнівів, що її метою є подальше розпалювання антиросійських настроїв у Польщі та свідоме погіршення російсько-польських відносин", – йдеться у повідомленні.

Георгій Міхно з’явився у вівторок у будівлі Міністерства закордонних справ Польщі, куди його викликали у зв’язку з п’ятничним порушенням польського повітряного простору російськими ракетами. Їхні уламки було знайдено в Новому Ліповці (Люблінське воєводство), а також у Руднику-над-Сяном та Молодичі в Підкарпатті.

На вівторковій пресконференції після зустрічі з послом Росії речник МЗС Мачей Вевюр зазначив, що Міхно "отримав дуже різку дипломатичну ноту". "У дипломатичній мові кожне слово, кожен сигнал має значення, тому підкреслюю: це була різка нота", – сказав він.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях.