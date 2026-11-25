Цього тижня очільник вірменського уряду Нікол Пашинян презентував проєкт нової конституції Вірменії.

З тексту прибрано посилання на Декларацію від 23 серпня 1990 року, в якій згадують постанову про возз’єднання з Нагірним Карабахом.

Згадка цього документа в основному законі є останньою перешкодою для підписання мирного договору з Азербайджаном.

Як запевняє вірменська влада, договір з Баку дасть можливість підписати аналогічну угоду і з Туреччиною. А головне – має позбавити країну залежності від РФ та уможливити початок руху до членства в ЄС.

Про те, чи реально добитися схвалення таких змін, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Кінець кар'єри в обмін на мир. Як прем’єр Вірменії просуває в парламенті угоду з Азербайджаном. Далі – стислий її виклад.

8 серпня 2025 року вірменський прем’єр Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв разом відвідали Білий дім, де за присутності президента США Дональда Трампа підписали Спільну декларацію про мир.

Мирний договір з Азербайджаном – не в інтересах Росії, бо внаслідок підписання угоди Москва може втрати свій вплив на Вірменію.

Відповідно, Кремль чинить чималий тиск на Єреван. Зокрема, РФ забороняє імпорт все нових груп вірменських товарів та шантажує Єреван істотним збільшенням ціни на газ.

Однак це призвело до зближення Вірменії з Євросоюзом, який скасував мита для більшої частини імпорту з Вірменії. Своєю чергою в Єревані заговорили про подання незабаром заявки на вступ до ЄС.

Однак на цьому шляху залишалася перешкода – необхідність зміни конституції для укладення миру з Азербайджаном.

Крім викреслення згадки про декларацію 1990 року запропонований урядом проєкт передбачає ще декілька змін, метою яких є вирішення конфлікту з Азербайджаном.

Нікол Пашинян запевняє, що після прийняття нової редакції конституції "ми не лише підпишемо мирну угоду (з Азербайджаном), а й набудемо міцного миру".

Він також обіцяє подати у відставку в разі провалу референдуму.

За словами Пашиняна, оновлення конституції дозволить фактично перезапустити країну на нових засадах.

Втім, попри ці гучні заяви, запропоновані зміни не є насправді дуже суттєвими.

Зокрема, всупереч очікуванням, до проєкту нової конституції не включено прагнення Вірменії вступити в ЄС. Скоріш за все, вірменська влада уникає загострення відносин з РФ до остаточного підписання мирних угод із сусідами.

Серед справді принципових змін – запровадження суду присяжних.

Водночас поступки, яких вимагає Баку, хоч і мають виключно символічне значення, багатьма вірменами сприймаються як національне приниження. А відповідно – переконати їх підтримати такий проєкт буде досить непросто.

За даними GALLUP, кількість противників таких змін стабільно знижується – від 80% у 2024 році до 57% наприкінці минулого року.

Проте наразі ключовою проблемою є організація референдуму.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Кінець кар'єри в обмін на мир. Як прем’єр Вірменії просуває в парламенті угоду з Азербайджаном.