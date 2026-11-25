15-річну ученицю з варшавського району Воля затримала поліція після того, як вона опублікувала в соціальних мережах погрози щодо здійснення теракту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

15-річна учениця одного з варшавських ліцеїв поширювала та публічно демонструвала матеріали терористичного характеру, заявляючи про підготовку теракту з використанням вибухового пристрою, а також публічно схвалювала злочини терористичного характеру.

Тривожні дописи підлітки помітили учні та вчителі її школи. Стурбовані педагоги повідомили про це поліцію.

Правоохоронці проаналізували матеріали, опубліковані в інтернеті, та опитали свідків. Зібрані докази дозволили висунути 15-річній дівчині звинувачення щодо п’яти кримінальних правопорушень. Справа тепер буде передана до суду у справах сім’ї, який вирішить, які подальші наслідки чекають на підлітку.

Поліція нагадує, що погрози терористичного характеру, навіть опубліковані в інтернеті, розглядаються дуже серйозно і можуть призвести до серйозних правових наслідків.

Нагадаємо, у жовтні у польських школах відбулася серія нападів. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Після цього Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.