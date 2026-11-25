Незадоволеність громадян Німеччини федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом знову дещо зросла.

Про це свідчать результати опитування інституту Forsa для телеканалів RTL та ntv, передає "Європейська правда".

88% опитаних висловили незадоволення роботою Мерца, що на два процентні пункти більше, ніж минулого тижня. Задоволені канцлером 11%, що на один пункт менше, ніж раніше.

Згідно з даними опитування, критика переважає навіть серед прихильників керівного блоку ХДС/ХСС. 60% серед них висловили незадоволення Мерцом, лише 39% – задоволення.

Серед прихильників інших партій рівень незадоволення був значно вищим: серед прихильників коаліційного партнера СДПН 86% висловили незадоволення Мерцом.

Рівень підтримки партій залишився незмінним. "Альтернатива для Німеччини" залишається на першому місці з 26%, випереджаючи ХДС/ХСС з 21%. Далі йдуть "Зелені" з 16%, СДПН – 13% та "Ліві" – 11%. Усі інші партії залишаються нижче п’ятивідсоткового бар’єру.

З 17 по 23 листопада компанія Forsa опитала 2500 виборців. Статистична похибка була вказана на рівні плюс/мінус 2,5 процентного пункту.

Дані іншого опитування показали, що переважна більшість жителів Німеччини стурбована діяльністю федерального уряду, зростанням цін та якістю шкільної освіти й освітньої системи.

Також повідомляли, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Мерц залишить свою посаду.