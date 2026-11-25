Посольство США в Україні опублікувало оновлене попередження для своїх громадян, аби ті не їхали в Україну через російські атаки.

Про це йдеться у відповідній заяві від 24 листопада, пише "Європейська правда".

У заяві наголосили, що Державний департамент США нагадує громадянам про утримання від поїздок до України через російсько-українську війну.

"Російські ракетні та безпілотні атаки продовжують зачіпати всі регіони України, і удари можуть відбуватися в будь-який час, з обмеженим попередженням або взагалі без нього", – заявили у посольстві.

Також нам акцентували, що чоловікам віком від 23 до 60 років, які мають українське громадянство, "може бути заборонено виїжджати з країни, у тому числі чоловікам із подвійним громадянством".

У посольстві порадили американцям, які перебувають в Україні, увімкнути сповіщення в додатку "Повітряна тривога", знати, де розташоване найближче укриття, та дотримуватися обмежень, встановлених воєнним станом.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям про бажання, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

Президент Володимир Зеленського заявив, що американські посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду у російсько-українській війні до січня. Трамп посміявся з таких його слів.