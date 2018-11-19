Голосування як сервіс: погляд з України на вибори в США

6 листопада в Сполучених Штатах відбулися проміжні вибори. Американці голосували за кандидатів до Палати представників, Сенату, за губернаторів, а також, залежно від штату, за десятки інших кандидатів на місцеві посади.

Як американці голосують? Наскільки швидко і ефективно вирішуються проблеми у день виборів? Який досвід пересічний американець одержує на виборчій дільниці?

День голосування автор провів на одній із дільниць у Вашингтоні, округ Колумбія, як спостерігач від місцевої ініціативи Observe DC. Окрім поточних спостережницьких завдань, було цікаво уявити себе американським виборцем і оцінити, наскільки комфортним для мене є процес голосування.

Вибори в Америці відбуваються у вівторок. Якщо цей день не влаштовує виборця, він може скористатися раннім голосуванням або голосуванням поштою.

У першому випадку протягом дванадцяти днів – з 22 жовтня по 2 листопада – він може проголосувати на одній із восьми спеціально визначених дільниць. У другому випадку виборчий бюлетень приходить поштою. Його заповнюють і знову ж таки поштою надсилають на вказану адресу. В окрузі Колумбія, на відміну від деяких інших штатів, не потрібно навіть жодної офіційної причини або пояснення, щоби скористатись однією із цих опцій.

На виборчій дільниці не можуть відмовити у можливості проголосувати.

Навіть якщо виборець відсутній у списку, не може підтвердити своє місце проживання або зареєстрований на іншій дільниці.

Звісно, його попередять про те, що, швидше за все, голос не зарахують, але бюлетень все ж таки видадуть. Бо інакше він може втратити інтерес до виборів та ігнорувати їх у майбутньому. А знову повернути його на виборчу дільницю коштуватиме набагато дорожче, ніж папірець, на якому надрукований бюлетень.

Потрапивши на свою дільницю і пройшовши ідентифікацію, виборець обирає спосіб голосування. Можна проголосувати традиційно, заповнивши паперовий бюлетень.

А можна заповнити бюлетень, скориставшись електронною машиною з тач-скріном. Паперовий бюлетень економить час, оскільки на дільниці обладнано двадцять місць для його заповнення. Електронних машин тільки дві, і час від часу доводиться вистояти невелику чергу.

Якщо виборець все ж вирішить скористатись електронікою, члени комісії завжди допоможуть йому і підкажуть, як заповнити бюлетень без помилок. Якщо в нього проблеми із зором чи слухом, то на дільниці є збільшувальне скло для паперового бюлетеня і набір навушників для електронних машин.

А тепер про допомогу виборцям з інвалідністю. Для них на дільниці передбачено два способи волевиявлення. Можна проголосувати, як решта виборців. Для цього дільниця не лише розташована на першому поверсі школи і обладнана пандусом, але й перед входом постійно чергує один із членів комісії, щоб надати будь-яку необхідну допомогу.

Якщо виборець не може самостійно пересуватися, можна скористатися "бордюрним голосуванням". На моїй дільниці такою опцією скористалися тридцять виборців.

Як це виглядає? Перед виборчою дільницею облаштована спеціальна паркувальна зона, розрахована на три авто. Як тільки хтось заїде в цю зону, до нього одразу ж підійде член виборчої комісії і, привітавшись, поцікавиться, чи бажає людина проголосувати, не виходячи з машини.

Цей співробітник ідентифікує виборця, принесе список виборців для підпису й бюлетень і навіть після успішного голосування подарує дрібну виборчу атрибутику – наклейку "I voted", торбинку і пластикову фляжку.

І ось результат – виборець задоволений і, швидше за все, знову приїде голосувати.

Після голосування можна заповнити форму, в якій виборець оцінює одержаний досвід. Виборчу раду Вашингтона цікавить, що громадяни думають про організацію виборів на дільниці. Ця інстанція врахує зауваження і побажання, щоб наступного разу голосувалося ще зручніше і комфортніше.

Що ще здивувало? Вже за двадцять хвилин після закінчення голосування виборці можуть зайти на виборчу дільницю і ознайомитися з результатами. Виборчий протокол висітиме на стіні над виборчою скринькою.

Які проблеми виникали на дільниці? Протягом перших півгодини після відкриття працювала лише одна електронна машина для заповнення бюлетеня. Після зауваження члени комісії одразу ж підключили і налаштували другу машину.

Деколи виникали невеликі черги, і виборцям доводилось чекати десять-п'ятнадцять хвилин.

Час від часу на дільницю заходили агітатори кандидатів з виборчою атрибутикою на верхньому одязі. Знову ж таки, після зауваження атрибутику одразу або знімали, або ховали.

Жодних спроб навмисного порушення правил або процедур з метою вплинути на волевиявлення виборців зафіксовано не було. За подібні речі в окрузі Колумбія передбачено п’ять років позбавлення волі і/або до десяти тисяч доларів штрафу. Бажаючих перевірити дієвість покарання на моїй дільниці не виявилось.

Враховуючи досвід спостереження на американських виборах у 2008, 2016 і 2018 роках, склалося стійке враження, що

до голосування у США ставляться як до надання послуги.

Процедури, правила, середовище сконструйовані таким чином, щоби клієнт-виборець отримав якнайкращий сервіс і залишився задоволений.

Але найбільше дивує розуміння того, що американська виборча дільниця – поза політикою. Це "святая святих", куди для політики вхід табуйований.

Під входом мається на увазі будь-яка свідома дія з метою впливу на волю виборця або результат голосування. Місце політики – на вулиці, в медіа, в соціальних мережах.

На виборчій дільниці – тільки сервіс та бажання догодити виборцю. Щоб він повернувся.

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