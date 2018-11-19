Голосование как сервис: взгляд из Украины на выборы в США

6 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. Американцы голосовали за кандидатов в Палату представителей, Сенат, за губернаторов, а также, в зависимости от штата, десятки других кандидатов на местные должности.

Как американцы голосуют? Насколько быстро и эффективно решаются проблемы в день выборов? Какой опыт рядовой американец получает на избирательном участке?

День голосования автор провел на одном из участков в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве наблюдателя от местной инициативы Observe DC. Помимо текущих наблюдательных задач, было интересно представить себя американским избирателем и оценить, насколько комфортным будет для меня процесс голосования.

Выборы в Америке проходят во вторник. Если этот день не устраивает избирателя, он может воспользоваться ранним голосованием или голосованием по почте.

В первом случае в течение двенадцати дней – с 22 октября по 2 ноября – он может проголосовать на одном из восьми специально определенных участков. Во втором случае избирательный бюллетень приходит по почте. Его заполняют и опять же по почте присылают на указанный адрес. В округе Колумбия, в отличие от некоторых других штатов, не нужно даже ни одной официальной причины или объяснения, чтобы воспользоваться одной из этих опций.

На избирательном участке не могут отказать в возможности проголосовать.

Даже если избирателя нет в списке, он не может подтвердить свое место жительства или зарегистрирован на другом участке.

Конечно, его предупредят о том, что, скорее всего, голос не засчитают, но бюллетень все же выдадут. Иначе он может потерять интерес к выборам и игнорировать их в будущем. А снова вернуть его на избирательный участок будет стоить гораздо дороже, чем бумага, на которой напечатан бюллетень.

Попав на свой участок и пройдя идентификацию, избиратель выбирает способ голосования. Можно проголосовать традиционно, заполнив бумажный бюллетень.

А можно заполнить бюллетень, воспользовавшись электронной машиной с тач-скрином. Бумажный бюллетень экономит время, поскольку на участке оборудованы двадцать мест для его заполнения. Электронных машин всего две, и время от времени приходится выстоять небольшую очередь.

Если избиратель все же решит воспользоваться электроникой, члены комиссии всегда помогут ему и подскажут, как заполнить бюллетень без ошибок. Если у него проблемы со зрением или слухом, то на участке есть увеличительное стекло для бумажного бюллетеня и набор наушников для электронных машин.

А теперь о помощи избирателям с инвалидностью. Для них на участке предусмотрено два способа волеизъявления. Можно проголосовать так, как и остальные избирателей. Для этого участок расположен на первом этаже школы и оборудован пандусом, а перед входом постоянно дежурит один из членов комиссии, чтобы оказать любую помощь.

Если избиратель не может самостоятельно передвигаться, можно воспользоваться "бордюрным голосованием". На моем участке такой опцией воспользовались тридцать избирателей.

Как это выглядит? Перед избирательным участком обустроена специальная парковочная зона, рассчитанная на три машины. Как только кто-то заедет в эту зону, к нему сразу же подойдет член избирательной комиссии и, поздоровавшись, поинтересуется, хочет ли человек проголосовать, не выходя из авто.

Этот сотрудник идентифицирует избирателя, принесет список избирателей на подпись и бюллетень, а после успешного голосования подарит мелкую избирательную атрибутику – наклейку "I voted", холщовую сумку и пластиковую фляжку.

И вот результат – избиратель доволен и, скорее всего, снова приедет голосовать.

После голосования можно заполнить форму, в которой избиратель оценивает полученный опыт. Избирательный совет Вашингтона интересует, что граждане думают об организации выборов на участке. Эта инстанция учтет замечания и пожелания, чтобы в следующий раз голосовать было еще удобнее и комфортнее.

Что еще удивило? Уже через двадцать минут после окончания голосования избиратели могут зайти на избирательный участок и ознакомиться с результатами. Избирательный протокол будет висеть на стене над избирательной урной.

Какие проблемы возникали на участке? В течение первого получаса после открытия работала только одна электронная машина для заполнения бюллетеня. После замечания члены комиссии сразу же подключили и настроили вторую машину.

Иногда возникали небольшие очереди, и избирателям приходилось ждать десять-пятнадцать минут.

Время от времени на участок заходили агитаторы кандидатов с избирательной атрибутикой на верхней одежде. Опять же, после замечания атрибутику сразу же снимали или прятали.

Никаких попыток преднамеренного нарушения правил или процедур с целью повлиять на волеизъявление избирателей зафиксировано не было. За подобные вещи в округе Колумбия предусмотрено пять лет лишения свободы и/или до десяти тысяч долларов штрафа. Желающих проверить действенность наказания на моем участке не нашлось.

Учитывая опыт наблюдения на американских выборах в 2008, 2016 и 2018 годах, сложилось устойчивое впечатление, что

к голосованию в США относятся как к оказанию услуги.

Процедуры, правила, окружающее пространство сконструированы таким образом, чтобы клиент-избиратель получил наилучший сервис и остался доволен.

Но больше всего удивляет понимание того, что американский избирательный участок – вне политики. Это "святая святых", куда политике вход табуирован.

Под входом имеется в виду любое сознательное действие с целью влияния на волю избирателя или результат голосования. Место политики – на улице, в медиа, в социальных сетях.

На избирательном участке – только сервис и желание угодить избирателю. Чтобы он вернулся.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора