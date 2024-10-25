У Чехії розслідують розкрадання на виробництві хліба, ЗМІ пишуть про зв’язки з Бабішем

Чеська влада оголосила звинувачення одній компанії та двом людям у шахрайстві з субсидіями на суму 3,9 мільйона євро на виробництві тостового хліба, причому до цього може бути причетна компанія, пов’язана з експрем’єром Андреєм Бабішем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Європейська прокуратура – орган ЄС – оголосив, що підозрювані звинувачуються у введенні в оману Міністерства промисловості і торгівлі Чехії для отримання 3,9 мільйона євро субсидій з фондів ЄС.

Чеська влада наклала арешт на нерухомість компанії-фігуранта, щоб компенсувати збитки, завдані національному бюджету, заявили в поліції Чехії.

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Офіційно фігурантів не розкривають, але ЗМІ повідомили, що справа пов'язана з компанією Penam – хлібопекарським бізнесом конгломерату Agrofert, який контролювався мільярдером, сільськогосподарським магнатом і колишнім прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

У 2018 році Penam отримала 3,9 мільйона євро субсидій на інноваційну лінію для виробництва тостового хліба.

Але у 2022-му Міністерство промисловості Чехії оголосило про відкликання субсидії після аудиту Єврокомісії, який виявив, що "інноваційна" виробнича лінія насправді не є інноваційною, бо вже використовувалась на іншій пекарні Agrofert.

У разі визнання вини обвинуваченим загрожує від п'яти до 10 років ув'язнення. Якщо ж винною визнають компанію, суд може накласти на неї штраф до 1,44 мільйона євро і конфіскацію активів.

Як вже писала "ЄвроПравда", це не перший подібний випадок сумнівного отримання компанією Бабіша субсидій.

Нещодавно уряд Словаччини також пішов експрем’єру Чехії назустріч у питанні "відбілювання" його минулого, а саме – співпраці з радянськими спецслужбами.