Найкраща "няня": як може виглядати новий арбітраж для інвесторів

Минулого тижня стрічка новин була заповнена цитатами виступу президента України у Давосі. Він обіцяв покращення бізнес-клімату, мультимовну "інвестиційну няню" і нові формати взаємодії бізнесу з державою.

Крім цього, для тих, хто бажає вкладати в економіку України, було анонсовано створення так званого "міжнародного арбітражу для інвесторів".

Поки що залишається загадкою, що ж насправді мав на увазі президент, адже в Україні вже досить давно існує міжнародний арбітраж – Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Крім цього, на законодавчому рівні закріплена можливість обрати будь-яку з інших арбітражних інституцій.

Не будемо вдаватися до аналізу, чому вітчизняний арбітраж не має особливої популярності. Замість цього пропонуємо звернути увагу на новий світовий тренд у захисті прав інвесторів.

Ціла низка європейських та азійських держав (серед яких Нідерланди, Франція, ОАЕ та Сінгапур) створили в межах своїх судових систем спеціалізовані комерційні суди, які розглядають транскордонні спори за участю іноземних компаній. У таких судах увесь процес ведеться англійською мовою, що значно спрощує життя міжнародному бізнесу.

Існують прецеденти, коли суддями в спеціалізованих комерційних судах ставали не місцеві служителі Феміди, а визнані іноземні фахівці.

Завдяки цьому подібні суди є по-справжньому міжнародними майданчиками для вирішення спорів, залишаючись при цьому національними державними органами, підпорядкованими місцевому законодавству.

Зараз, завдяки курсу на створення прогресивного і по-справжньому незалежного спеціалізованого суду, Україна може отримати відмінний шанс увійти до числа перших європейських країн, що стають провідними форумами для вирішення транскордонних суперечок.

Для іноземних інвесторів, які, не соромлячись, заявляють про проблеми українського правосуддя, створення такого спеціалізованого суду в нашій країні стане серйозним позитивним сигналом.

Важливий момент: якщо у Франції та Німеччині спеціалізовані комерційні суди були створені як підрозділи вже існуючих судів, то для України така концепція співіснування нового і старого виглядала б вельми сумнівно. У наших реаліях доцільніше було б створити абсолютно новий судовий орган, як у випадку з Вищим антикорупційним судом.

Створення спеціалізованого комерційного суду в Україні – це більше організаційна, ніж законодавча реформа.

Першочерговим завданням є відбір сучасних і висококваліфікованих суддів з бездоганною репутацією, які досконало володіють англійською мовою. На щастя, як серед суддів, так і серед юристів-практиків достатньо кандидатур, які відповідають цим критеріям.

Необхідно врахувати, що Конституція України дозволяє призначати суддями лише громадян України. Без внесення змін до основного закону (що є досить тривалою процедурою) побачити авторитетних іноземних фахівців в українському суді не вдасться.

Щоправда, ніщо не забороняє залучати їх до складу конкурсних комісій для формування суддівського корпусу.

Нові правила ведення судового процесу, що були прийняті два роки тому, є досить сучасними й не вимагають істотних змін. За великим рахунком, для початку роботи спеціалізованого комерційного суду необхідно закріпити в законодавстві два основних моменти.

По-перше, дозволити сторонам комерційних договорів за участю іноземних компаній передбачати підсудність усіх спорів спеціалізованому комерційному суду.

По-друге, створити на базі одного з чинних процесуальних кодексів базу для розгляду справ новим судом – дозволити вести процес і подавати докази англійською мовою, а також відрегулювати окремі процедурні моменти.

Виникає ще одне резонне запитання: якщо рішення звичайного українського суду можна оскаржити в апеляції, а потім ще і в касації, то хто ж буде переглядати рішення спеціалізованого комерційного суду?

Очевидно, він не може стати судом першої та єдиної інстанції – це суперечило б фундаментальним принципам правосуддя. За аналогією з Вищим антикорупційним судом і Вищим судом з питань інтелектуальної власності, в спеціалізованому комерційному суді можна створити апеляційну палату, яка отримає можливість переглядати найважливіші судові справи (наприклад, ті, в яких ціна позову перевищує певну суму).

Крім очевидної користі для інвесторів, подібний суд може стати локомотивом оздоровлення і розвитку всієї нашої судової системи.

Яким би не був озвучений в Давосі план президента, ми сподіваємося, що найкращою "інвестиційною нянею" (як для іноземних, так і для місцевих інвесторів) стане справедливе та ефективне правосуддя.

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