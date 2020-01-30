Самая лучшая "няня": как может выглядеть новый арбитраж для инвесторов

На прошлой неделе новостная лента была заполнена цитатами выступления президента Украины в Давосе. Он обещал улучшение бизнес-климата, мультиязычную "инвестиционную няню" и новые форматы взаимодействия бизнеса с государством.

А кроме этого, для желающих вкладывать в экономику Украины было анонсировано создание некоего "международного арбитража для инвесторов".

Пока что остается загадкой, что же на самом деле имел в виду президент, ведь в Украине уже достаточно давно существует международный арбитраж – Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины. Помимо этого, на законодательном уровне закреплена возможность выбрать любую из других арбитражных институций.

Не будем вдаваться в подробности, описывая, почему отечественный арбитраж не пользуется особой популярностью. Вместо этого предлагаем обратить внимание на новый мировой тренд в защите прав инвесторов.

Целый ряд европейских и азиатских государств (среди них Нидерланды, Франция, ОАЭ и Сингапур) создали в рамках своих судебных систем специализированные коммерческие суды, которые рассматривают трансграничные споры с участием иностранных компаний. В таких судах весь процесс ведется на английском языке, что значительно упрощает жизнь международному бизнесу.

Существуют прецеденты, когда судьями в специализированных коммерческих судах становились не местные служители Фемиды, а признанные иностранные специалисты.

Благодаря этому подобные суды являются по-настоящему международными площадками для разрешения споров, оставаясь при этом национальными государственными органами и подчиняясь местному законодательству.

Сейчас, благодаря курсу на создание прогрессивного и по-настоящему независимого специализированного суда, Украина может получить отличный шанс войти в число первых европейских стран, которые становятся ведущими форумами для разрешения трансграничных споров.

Для иностранных инвесторов, которые, не стесняясь, заявляют о проблемах украинского правосудия, создание такого специализированного суда в нашей стране станет серьезным позитивным сигналом.

Во Франции и Германии специализированные коммерческие суды были созданы как подразделения существующих судов, но для Украины такая концепция сосуществования нового и старого выглядела бы весьма сомнительно. В наших реалиях целесообразнее было бы создать абсолютно новый судебный орган, как это было сделано в случае с Высшим антикоррупционным судом.

Создание специализированного коммерческого суда в Украине – это больше организационная, чем законодательная реформа. Первоочередной задачей является отбор современных и высококвалифицированных судей с безупречной репутацией, в совершенстве владеющих английским языком. К счастью, как среди действующих судей, так и среди практикующих юристов есть достаточно кандидатур, соответствующих этим критериям.

Необходимо учесть, что Конституция Украины позволяет назначать судьями лишь граждан Украины. Без внесения изменений в основной закон (что является достаточно длительной процедурой) увидеть авторитетных иностранных специалистов в украинском суде не удастся.

Правда, ничто не запрещает привлекать их в состав конкурсных комиссий для формирования судейского корпуса.

Новые правила ведения судебного процесса, принятые два года назад, являются достаточно современными и не требуют существенных изменений. По большому счету, для начала работы специализированного коммерческого суда необходимо закрепить в законодательстве два основных момента.

Во-первых, разрешить сторонам коммерческих договоров с участием иностранных компаний предусматривать подсудность всех споров специализированному коммерческому суду.

Во-вторых, создать на базе одного из действующих процессуальных кодексов базу для рассмотрения дел новым судом – разрешить вести процесс и подавать доказательства на английском языке, а также отрегулировать отдельные процедурные моменты.

Возникает еще один резонный вопрос: если решение обычного украинского суда можно обжаловать в апелляции, а потом еще и в кассации, то кто же будет пересматривать решения специализированного коммерческого суда?

Очевидно, он не может стать судом первой и единственной инстанции – это противоречило бы фундаментальным принципам правосудия. По аналогии с Высшим антикоррупционным судом и Высшим судом по вопросам интеллектуальной собственности, в специализированном коммерческом суде может быть создана апелляционная палата, которая получит возможность пересматривать самые важные судебные дела (например, те, в которых цена иска превышает определенную сумму).

Помимо очевидной пользы для инвесторов, подобный суд может стать локомотивом оздоровления и развития всей нашей судебной системы.

Каким бы ни был озвученный в Давосе план президента, мы надеемся, что самой лучшей "инвестиционной няней" (как для иностранных, так и для местных инвесторов) станет справедливое и эффективное правосудие.

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