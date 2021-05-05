Найбільш проєвропейське місто: як Хмельницький виграв нагороду ПАРЄ

Триста двадцять кілометрів до Києва та приблизно стільки ж – до кордону з ЄС. Хмельницький – місто, котре в частини українців викликає нечіткі асоціації, – кілька тижнів тому спалахнуло яскравою точкою на мапі Європи.

З-поміж усіх європейських міст-претендентів на найвищу відзнаку від Парламентської асамблеї Ради Європи саме Хмельницькому дістався 2021 Europe Prize.

Засновану ще 1955 року нагороду ПАРЄ вручає тим містам, котрі з особливою активністю демонструють відповідність європейським ідеалам.

Таким чином відзначають зусилля місцевої влади, спрямовані на налагодження відносин із містами-побратимами (так званий твінінг), організацію європейських заходів, обмін візитами.

Хмельницький має 13 міст-побратимів. Через пандемію підтримувати ефективні контакти зі світом стало набагато складніше, тож доводиться вдаватися до креативних способів бути на зв’язку з партнерами.

Імовірно, чи не найбільшу вагу в рішенні конкурсного комітету ПАРЄ віддати перемогу Хмельницькому мав унікальний проєкт міста – VR-базована онлайн-платформа для забезпечення співпраці з містами-побратимами. VR-простір поділений на кімнати, а через інтерактивну мапу його відвідувачі мають змогу віртуально перенестися до кожного з міст, дізнатися про їхню історію, економічні можливості, розваги та відпочинок.

Для того щоб подати заявку на приз, муніципалітети повинні спочатку подати заявку на отримання трьох інших окремих нагород у такому порядку: Європейський диплом, Прапор пошани та Почесна дошка. Хмельницький зібрав їх усі. І поки оригінали трофеїв прикрашають будівлю міської ради, їхні віртуальні копії також можна знайти в залах VR-простору.

Окрім диплома, що засвідчить статус переможця Europe Prize, Хмельницький отримає ще й 20 000 євро стипендії. Ці гроші будуть витрачені на навчальні візити хмельницької молоді до європейських установ.

Співпраця з містами-побратимами – не єдиний критерій, за якими ПАРЄ відстежує динаміку "європеїзованості" міста. Адже європейські ідеали стосуються не тільки підтримки якісних контактів з рештою європейської спільноти.

Вони стосуються відкритості місцевої влади у взаємодії з власним суспільством, підходів до сучасної європейської освіти в міських навчальних закладах, турботи про довкілля та сили-силенної інших факторів.

Відкритість влади самі ж її представники підтверджують практикою прийомів громадян, в тому числі в онлайн-форматі, та електронних звернень. Мешканці міста мають змогу виступити з ініціативою власних проєктів – бізнесових, інвестиційних, що стосуються благоустрою тощо, та, захистивши ідею, отримати підтримку міста на її впровадження.

З 2016 року Хмельницький долучає містян до прийняття рішень та контролю над їх виконанням через платформу "Відкрите місто". Там кожен хмельничанин має змогу повідомити про громадську комунальну проблему та простежити за її вирішенням.

Хмельницька громада бере активну участь в освітніх та культурних заходах, орієнтованих на просування європейських цінностей та європейської єдності. Місто щороку відзначає День Європи, організовує фестивалі європейської та світової культури. Чи не найвідомішим є HlushenkovFolkFest - міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії, на котрий приїжджають колективи від сусідньої Польщі до далекого Чилі. Щоб промотувати подієвий туризм, в місті процвітають рок-фестивалі, як-от Rock&Buh, який через пандемію організатори навіть зуміли перенести в онлайн, а цьогоріч проведуть у форматі автоконцерту.

Але не це вирізняє Хмельницький з-поміж інших українських міст та надає йому вищий профайл "європейськості".

Стратегія міста у поводженні з відходами – ось що ставить Хмельницький на початок речення "одне з перших міст в Україні".

Муніципальний проєкт поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) "Розумне довкілля. Хмельницький" впроваджує європейські підходи і в буквальному сенсі, і у тому сенсі, який ми звикли надавати прикметнику "європейський".

Підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе низку зобов’язань, в тому числі й у частині захисту довкілля та поводження з відходами.

Хмельницький – одне з перших міст України, котре розпочало масштабний проєкт модернізації інфраструктури для ТПВ. На першій стадії проєкту планується рекультивація міського сміттєзвалища. Іншими словами, на місці теперішнього полігону ТПВ, замість гори сміття з крутими схилами висотою до 30 метрів, буде вкритий спеціальною мембраною та засаджений зеленню пологий пагорб.

На другій стадії імплементації проєкту місто збудує один із перших в Україні сміттєпереробних комплексів, базованих на технології, котру використовують Німеччина, Польща, Іспанія. Проєкт реалізують за кредитні кошти ЄБРР (28,5 млн євро), грантові кошти від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (5 млн євро) та співфінансування міста (3 млн євро).

Але і це не все. Концепція "Розумне довкілля. Хмельницький" починається не із грандіозних інфраструктурних проєктів, а з виховання екосвідомості у жителів міста.

Почали з найменших. В дитячих садках та школах проводиться інформаційна кампанія, у рамках якої дітей вчать сортувати сміття. "Дитина, яка сортує і "горить" захистом довкілля = сім’я, яка сортує", – переконані в "Розумному довкіллі". Щоб бути у спілкуванні з малечею ще переконливішими, в офіс проєкту "найняли" обличчя кампанії, чи то пак, морду – пса Гуфі, підібраного на міському сміттєзвалищі. Гуфі записує повчальні відео, позує в телевізійних сюжетах, є героєм розмальовок, які отримують діти, відвідує їх у школах та садках. Щоб засвідчити серйозність цього члена команди, Гуфі навіть був присутнім на зум-дзвінку з ЄБРР під час підписання кредитної угоди з містом.

Також для юних екоактивістів у місцевому Ляльковому театрі йде виховна вистава "Ослик Маффін і Сміттюк", а містом курсує "Екобус", до якого діти та їхні батьки приносять небезпечні відходи для утилізації – батарейки, лампи, термометри тощо.

А ще Хмельницький розпочав розробку Плану дій "Зелене місто", ставши четвертим містом України, яке долучилося до програми ЄБРР Green Cities.

Як Хмельницький використає свою європейську перемогу?

Безумовно, від здобуття 2021 Europe Prize виграє передусім імідж міста. Хмельницький, що асоціюється переважно з велетенським ринком, який тут називають не інакше, як "базар", під приводом перемоги отримує нагоду розповісти про себе більше.

"Ми тішимось ринком, вважаємо його своєю "фішкою", але хочемо, щоб Хмельницький асоціювався з тим, чим він є – найкомфортнішим містом для життя в Україні", – каже мер міста Олександр Симчишин, посилаючись на щорічний рейтинг міст від видання "Фокус", який у 2020-му очолив саме Хмельницький. Місто отримало високі бали за низький рівень злочинності, низьку вартість житла і хорошу інфраструктуру.

"Інвестор має зацікавленість до міста, яке на слуху в позитивному сенсі. А зацікавленість – найперше, що нам потрібно", – каже міський голова Хмельницького, розмірковуючи про репутаційні вигоди від високої оцінки ПАРЄ. "Далі – справа техніки", – посміхаючись, додає він.

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