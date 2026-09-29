У Німеччині судитимуть українця, який міг шпигувати на користь Росії

Прокуратура Дюссельдорфа висунула звинувачення проти підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

53-річний чоловік з Аттендорна в регіоні Зауерланд, громадянин України, перебуває під серйозною підозрою у тому, що принаймні з листопада 2025 року працював на російську розвідку, заявив представник прокуратури.

Обвинувачений, як стверджується, збирав інформацію про чоловіка в Німеччині, який брав участь у бойових діях на боці Збройних сил України після початку російської агресії.

Він, як стверджується, передавав цю інформацію російській розвідці аж до свого затримання 27 березня 2026 року.

Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, що ця шпигунська операція, ймовірно, також слугувала підготовкою до подальших розвідувальних операцій в Німеччині.

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

Повідомляли також, що у Литві заявили про викриття шпигуна, що працював на Росію.