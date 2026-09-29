Глава МЗС Німеччини: переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися незабаром

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися незабаром.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 29 вересня, у Страсбурзі, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр вважає "цілком ймовірним", що в майбутньому Європа "зможе вибудувати добрі відносини з Росією".

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну", – заявив міністр.

Тому, наголосив Вадефуль, "наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії".

Тим часом європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин із РФ, а для цього потрібно сісти за стіл переговорів. І, за словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися".

Вадефуль закликав "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни РФ проти України.

"Ми повинні брати в них участь. Адже війна йде на європейській території", – наголосив міністр. При цьому він заявив, що "будь-які домовленості" щодо припинення війни мають, передусім, бути схвалені Україною.

Йоганн Вадефуль раніше заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.