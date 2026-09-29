F-16 з Бельгії, у Словаччині валиться уряд, ЄС купує реформи в України: новини дня

Зеленський повідомив про допомогу від партнерів щодо посилення протиповітряної оборони.

Німеччина передала "Укрзалізниці" кілька авто для ремонтних бригад, а Польща не дозволила естонським волонтерам вивезти позашляховик для українських військових.

Естонія звинуватила спецслужби РФ у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ, а у Польщі допускають провокації на їхній території "під чужим прапором".

ЄС переплатив за паливо 100 млрд євро через війну між США та Іраном, а у Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві у зв’язку з наслідками злив та повеней 2026 року.

Все важливе і цікаве за вівторок, 29 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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F-16 з Бельгії

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

Крім того, він подякував "американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього".

Окрім цього, він також відзначив Францію та Німеччину "за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами".

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що працює над пошуком рішень для посилення української протиповітряної оборони, що є найбільшою слабкістю Києва наразі.

"Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання", – зазначив канцлер.

Німеччина передала "Укрзалізниці" кілька авто для ремонтних бригад, а Норвегія виділяє 2,3 млн євро на допомогу викраденим українським дітям та військовополоненим.

Ну а Польща не дозволила естонським волонтерам вивезти позашляховик для українських військових.

ЄС купує реформи в України

Тим часом Євросоюз шукає доступ до окупованих Олешок разом з міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ до цього району, і він має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права – без будь-якої дискримінації та без перешкод. Цивільним має бути дозволено залишати райони бойових дій, і вони повинні мати можливість зробити це безпечно та добровільно", – наголосила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова.

Водночас у Брюсселі закликали українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, що війна затягується набагато довше, ніж будь-хто хотів би, а потреби України у фінансуванні залишаються значними.

За її словами, прогрес України у проведенні реформ дозволить виділити ще 2,9 млрд євро в рамках "Плану України".

Тим часом Угорщина продовжує блокувати рух України у перемовинах про вступ до ЄС, відмовляючись затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3, які б дозволили рухатися вперед з їх відкриттям.

До речі, за даними Rapporteur, Європейська комісія запропонує реформу механізму прийняття рішень в ЄС, щоб обійти національні вето країн-членів.

Загрози для Європи

Естонія звинуватила спецслужби РФ у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ, і викликала тимчасового повіреного Росії через диверсію.

Глава МЗС Андрій Сибіга рішуче засудив диверсію Росії проти компанії Milrem Robotics у Таллінні та висловив повну солідарність з Естонією.

"Москва навмисно випробовує межі терпимості Європи, шукаючи слабкі місця у реакції та намагаючись зробити диверсії на європейській землі частиною "нової норми". Кожен напад, який не тягне за собою достатніх наслідків, спонукає Росію йти ще далі", – зазначив Сибіга.

Поліція Латвії призупинила використання програмного забезпечення компанії, пов’язаної з Росією, а у Литві перевіряли системи оповіщення населення.

Помічник президента Литви Дейвідас Матульоніс відкинув нову російську погрозу країнам НАТО щодо Калінінградської області.

"Зусилля Росії, спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну", – додав він.

Польський прем’єр Дональд Туск попереджає про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

"Щоночі чи протягом доби ми змушені неодноразово піднімати в повітря нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру поблизу кордону, вже набули постійного характеру", – сказав прем’єр-міністр.

У Польщі вважають, що Росія може здійснити провокації на їхній території "під чужим прапором".

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш переконує, що Чехія готова відреагувати на напад РФ на країни Балтії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози". За його словами, НАТО має "видимі й невидимі" варіанти відповіді на гібридні атаки.

Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія та Австрія закликають ЄС скоротити витрати і спрямувати кошти на оборону.

За даними фінської газети Iltalehti, Велика Британія пропонує країнам з Об’єднаних експедиційних сил свій ядерний захист.

Велика Британія пропонує Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії та Швеції свій національний ядерний захист в рамках нових бойових сил JEF.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі "Фейрфорд" у Британії, де дислокуються Повітряні сили США, причетний "іноземний суб’єкт", і що з цього приводу з’явиться ще багато новин.

У Словаччині валиться уряд

У вівторок 29 вересня ввечері депутати Національної ради Словаччини усунули з посади віцепрем’єра та міністра охорони навколишнього середовища Томаша Тарабу, що може призвести до розвалу керівної коаліції.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Братислави у вівторок закликав Словаччину активніше підтримувати заходи ЄС, спрямовані проти Росії у зв’язку з війною проти України.

Решта новин

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець попросив притулку у Хорватії.

За даними The Athlantic, президенту США Дональду Трампу пропонують послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політв’язнів. Як зазначено у публікації, американський президент підтримав цю ідею.

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У Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві у зв’язку з наслідками злив та повеней 2026 року.

У Польщі 28 вересня водій в’їхав у групу людей, а у Словаччині 29 вересня школяр вбив гострим предметом вчительку.

Лідери ультраправих у Франції заявили, що проти них розпочали кампанію з дискредитації.

Суд заарештував на 30 днів антизахідного екскандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску.