Польща не дозволила естонським волонтерам вивезти позашляховик для українських військових
Позашляховик Humvee від естонської благодійної організації, призначений для українських військових на харківському напрямку, застряг на польському кордоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.
Волонтер SAB UA Ян Лаар розповів, що його Humvee, який рухався у складі конвою для української армії, виявився єдиним автомобілем, який не пропустили через польський кордон, тоді як решта транспортних засобів із колони проїхали без проблем.
За його словами, причина криється у зміні польського законодавства, хоча волонтери мали як ліцензію на вивезення від Міністерства закордонних справ Естонії, так і документ зі США про те, що позашляховик демілітаризовано.
Проте з цього року польська сторона в таких випадках вимагає, щоб ліцензію оформлювали у них, причому подати заявку на її отримання може лише громадянин Польщі.
"Нам у цьому допомагає й посольство України в Польщі, зокрема український військовий аташе. Але самі поляки сказали, що на оформлення цієї ліцензії піде чотири місяці. Побачимо, скільки часу це займе", – розповів Лаар.
"Так, бюрократія там жорстка. Але, скажімо, якщо у вас просто якийсь цивільний позашляховик, на якому небагато речей, і все задекларовано, жодних проблем немає. Але як тільки справа стає трохи складнішою, вони з’являються", – додав він.
Водночас Лаар додав, що ставлення польських прикордонників і митників до волонтерів, які допомагають Україні, є добрим.
Першу ніч на прикордонному пункті йому довелося переночувати в Humvee з брезентовим дахом, який під час дощу протікав. Наступні ночі прикордонники дали йому можливість переночувати в теплих приміщеннях прикордонного пункту.
Нагадаємо, з початку війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння, а також вилучені за іншими кримінальними справами.
Зокрема, на початку року анонсували передачу Україні 21 авто, конфіскованих у п’яних водіїв. За 2024 рік таких передали понад 600.