Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну

У цей похмурий час, коли ми бачимо нічим не спровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну, а також масові кампанії з дезінформації та маніпулювання інформацією з їхнього боку, дуже важливо відокремити факти та брехню – придуману для виправдання того, що неможливо виправдати.

Факти полягають у тому, що Росія, велика ядерна держава, напала та вторглася у мирну та демократичну сусідню країну, яка не становила для неї загрози та не провокувала її.

А зараз Путін загрожує розправою будь-якій іншій державі, яка може прийти на допомогу народу України.

Такому застосуванню сили та примусу не місце у XXI столітті.

Те, що робить президент Путін, є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й порушенням основних засад людського співіснування. У його рішенні повернути війну в Європу ми бачимо повернення "закону джунглів", де має рацію найсильніший. Мета – не лише Україна, а й безпека Європи та весь міжнародний порядок, заснований на системі ООН та міжнародному праві.

Його агресія забирає життя невинних людей, позбавляючи їх можливості жити. Він завдає ударів по цивільних об'єктах – у порушення міжнародного гуманітарного права. Люди змушені рятуватися втечею.

Як бачимо, це – гуманітарна катастрофа.

Протягом кількох місяців ми докладали безпрецедентних зусиль, щоб досягти дипломатичного рішення. Але Путін брехав в обличчя всім, хто з ним зустрічався, вдаючи, що він зацікавлений у мирному рішенні.

Натомість він зробив вибір на користь повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни.

Росія має негайно припинити свої воєнні дії та вивести війська з усієї території України. Те саме стосується і Білорусі, яка має негайно припинити свою участь у цій агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Європейський Союз єдиний у своїй рішучій підтримці України та її народу. Це питання життя та смерті.

Я вже готую пакет надзвичайних заходів для підтримки українських збройних сил у їхній боротьбі.

Міжнародна спільнота теж дає відповідь Путіну – повномасштабну ізоляцію Росії.

Мета цих дій – притягнути президента Путіна до відповідальності за цю агресію. Для цього ми запроваджуємо санкції проти тих, хто фінансує війну, завдаємо шкоди російській банківській системі та обмежуємо її доступ до міжнародних резервів.

ЄС та його партнери вже запровадили масштабні санкції проти Росії, спрямовані проти її лідерів та еліти, а також стратегічних секторів економіки, керованої Кремлем. Мета – не нашкодити російському народу, а послабити здатність Кремля фінансувати цю несправедливу війну. У цьому ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами та союзниками – США, Канадою, Великою Британією, Японією, Південною Кореєю та Австралією. Ми також бачимо, як багато країн світу об'єднуються для захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

Ми разом стоїмо на правильній стороні історії у часи жахливого нападу Росії на вільну і суверенну країну.

Щоб виправдати свої злочини, Кремль та його прихильники вже кілька тижнів тому розгорнули масштабну кампанію дезінформації. Ми бачили, як російські державні ЗМІ поширюють неправду в соціальних мережах з метою обману та маніпулювання.

Кремлівські пропагандисти називають вторгнення "спецоперацією". Але цей цинічний евфемізм не може приховати того факту, що ми є свідками повномасштабного вторгнення в Україну з метою придушення її свободи, законного уряду та демократичних структур.

Називати український уряд "неонацистським" та "русофобським" – це нонсенс.

Усі прояви нацизму в Україні заборонені. У сучасній Україні вкрай праві кандидати – це маргінальне явище на виборах. Вони мають мінімальну підтримку, вони не набирають достатньо голосів для проходження до парламенту.

Український уряд не відрізав Донбас та не заборонив використання російської мови та культури. Донецьк і Луганськ – не республіки, це українські регіони, контрольовані Росією та озброєними сепаратистськими угрупованнями.

Ми знаємо це – і багато росіян знають це.

З початку вторгнення по всій Росії у містах проходили мужні акції протесту з вимогою припинити агресію проти мирного сусіднього народу. Ми чуємо їхні голоси і визнаємо їхню мужність, виявлену у виступах, а також бачимо, як багато відомих громадських діячів Росії протестують проти цього безглуздого вторгнення.

Я продовжую працювати з нашими партнерами у всьому світі, щоб забезпечити спільні дії міжнародної спільноти проти поведінки Кремля.

25 лютого лише Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про агресію Росії проти України, а Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати утрималися. Країни з усього світу засуджують напад Росії, і на Генеральній Асамблеї все міжнародне співтовариство має об'єднати зусилля та допомогти покласти край військової агресії Росії, прийнявши відповідну резолюцію ООН. Ми особливо дякуємо Албанії як співавтору резолюції.

Після початку цієї війни проти України світ уже ніколи не буде таким, як раніше.

Настав час для суспільств та союзів об'єднатися, щоб побудувати наше майбутнє на довірі, справедливості та свободі.

Настав момент підвестися і висловитися.

Правда – не в силі. І ніколи у ній була. І ніколи не буде.