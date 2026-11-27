Ініціатива з промислової співпраці між ЄС та Україною у сфері безпілотників готується до значного розширення кола компаній-учасниць.

Про це пише Rapporteur з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Альянс ЄС-Україна з безпілотників провів лише два засідання з моменту свого запуску влітку, але вже викликав настільки великий інтерес, що незабаром може збільшитися більш ніж утричі. За словами представників, було прийняте рішення про розширення альянсу з нинішніх 18 членів до 80. Європейська комісія також підтвердила цей план виданню.

На своєму першому засіданні європейський комісар Андрюс Кубілюс окреслив мету альянсу: сприяти створенню спільних підприємств, розвивати готовність до масштабування виробництва та робити внесок у Європейські оборонні проєкти спільного інтересу (DECODER).

Загалом 18 засновників-виробників дронів – по дев’ять з ЄС та України – лише нещодавно визначилися зі своєю структурою управління, обравши німецьку компанію Quantum Systems та українську UFORCE співголовами на наступні шість місяців.

У першому раунді понад 400 компаній подали заявки на вступ. Планується найближчим часом оголосити другий конкурс для збільшення кількості членів. Як повідомляють джерела видання, це може статися вже в грудні, оскільки додаткового схвалення з боку керівної ради не потрібно. Компанії-засновники збережуть свій ексклюзивний статус у керівництві, а зацікавлені учасники галузі зможуть подати заявки на вступ як звичайних членів альянсу, що розширюється.

Наразі уже наявні члени об’єдналися у чотири робочі групи, які зосереджуються на ланцюгах постачання, безпечній співпраці в галузі, розширенні виробництва та оперативній підготовці. Чимало з них висловили зацікавленість у створенні спільного ринку дронів між ЄС та Україною.

Як повідомляла "Європейська правда", установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якої увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній, відбулося 11 вересня в Брюсселі.

У липні 2026 року ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.