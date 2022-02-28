Правда – не в силе. Почему Россия проиграет эту несправедливую войну

В это темное время, когда мы видим ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину, а также массовые кампании по дезинформации и манипулированию информацией с их стороны, очень важно отделить факты и ложь – придуманную для оправдания того, что невозможно оправдать.

Факты заключаются в том, что Россия, крупное ядерное государство, напала и вторглась в мирную и демократическую соседнюю страну, которая не представляла для нее угрозы и не провоцировала ее.

А сейчас Путин угрожает расправой любому другому государству, которое может прийти на помощь народу Украины.

Такому применению силы и принуждения не место в XXI веке.

То, что делает президент Путин, является не только грубым нарушением международного права, но и нарушением основных принципов человеческого сосуществования. В его решении вернуть войну в Европу мы видим возвращение "закона джунглей", где прав самый сильный. Цель – не только Украина, но и безопасность Европы и весь международный порядок, основанный на системе ООН и международном праве.

Его агрессия уносит жизни невинных людей, лишая их возможности жить. Он наносит удары по гражданским объектам – в нарушение международного гуманитарного права. Люди вынуждены спасаться бегством.

Как видим, это гуманитарная катастрофа.

В течение нескольких месяцев мы прилагали беспрецедентные усилия, чтобы достичь дипломатического решения. Но Путин врал в лицо всем, кто с ним встречался, делая вид, что он заинтересован в мирном решении.

Вместо этого он сделал выбор в пользу полномасштабного вторжения, полномасштабной войны.

Россия должна немедленно прекратить свои военные действия и вывести войска со всей территории Украины. То же самое касается и Беларуси, которая должна немедленно прекратить свое участие в этой агрессии и придерживаться своих международных обязательств. Европейский Союз един в своей решительной поддержке Украины и ее народа. Это вопрос жизни и смерти.

Я уже готовлю пакет чрезвычайных мер по поддержке украинских вооруженных сил в их борьбе.

Международное сообщество тоже дает ответ Путину – полномасштабную изоляцию России.

Цель этих действий – привлечь президента Путина к ответственности за агрессию. Для этого мы вводим санкции против тех, кто финансирует войну, наносим ущерб российской банковской системе и ограничиваем ей доступ к международным резервам.

ЕС и его партнеры уже ввели масштабные санкции против России, направленные против лидеров и элиты, а также стратегических секторов экономики, управляемой Кремлем. Цель – не навредить российскому народу, а ослабить способность Кремля финансировать эту несправедливую войну. В этой связи мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками – США, Канадой, Великобританией, Японией, Южной Кореей и Австралией. Мы также видим, как многие страны мира объединяются для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Мы вместе стоим на правильной стороне истории во времена ужасного нападения России на свободную и суверенную страну.

Чтобы оправдать свои преступления, Кремль и его сторонники уже несколько недель назад развернули масштабную кампанию дезинформации. Мы видели, как российские государственные СМИ распространяют ложь в социальных сетях с целью обмана и манипулирования.

Кремлевские пропагандисты называют вторжение "спецоперацией". Но этот циничный эвфемизм не может скрыть того факта, что мы являемся свидетелями полномасштабного вторжения в Украину с целью подавления ее свободы, законного правительства и демократических структур.

Называть украинское правительство "неонацистским" и "русофобским" – это нонсенс.

Все проявления нацизма в Украине запрещены. В современной Украине крайне правые кандидаты – это маргинальное явление на выборах. У них минимальная поддержка, они не набирают достаточно голосов для прохождения в парламент.

Украинское правительство не отрезало Донбасс и не запретило использование русского языка и культуры. Донецк и Луганск – не республики, это украинские регионы, контролируемые Россией и вооруженными сепаратистскими группировками.

Мы знаем это – и многие россияне знают это.

С начала вторжения по всей России в городах проходили акции протеста с требованием прекратить агрессию против мирного соседнего народа. Мы слышим их голоса и признаем их мужество, проявленное в выступлениях, а также видим, как многие известные общественные деятели России протестуют против этого бессмысленного вторжения.

Я продолжаю работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить общие действия международного сообщества против поведения Кремля.

25 февраля только Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН об агрессии России против Украины, а Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались. Страны всего мира осуждают нападение России, и на Генеральной Ассамблее все международное сообщество должно объединить усилия и помочь положить конец военной агрессии России, приняв соответствующую резолюцию ООН. Мы особенно благодарны Албании как соавтору резолюции.

После начала войны против Украины мир уже никогда не будет таким, как прежде.

Пришло время для обществ и союзов объединиться, чтобы построить наше будущее на доверии, справедливости и свободе.

Настал момент встать и высказаться.

Правда – не в силе. И никогда в ней не была. И никогда не будет.