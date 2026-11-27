Італійські законодавці обговорюють реформи, які перетворять мисливців на управлінців дикою природою та розширять перелік тварин, на яких вони зможуть полювати, що викликає занепокоєння екологів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Законопроєкт, який підтримує консервативна коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, стане найбільшою реформою законодавства про полювання з 1992 року.

Він з’явився на тлі лобістської діяльності мисливських та сільськогосподарських об’єднань напередодні загальних виборів, що мають відбутися наступного року.

Проєкт дозволить місцевим органам влади відкрити для полювання більшу кількість територій, подовжити сезони полювання та додати до переліку об’єктів полювання види, що раніше перебували під охороною, зокрема диких гусей та голубів. Законопроєкт також передбачає заходи з регулювання чисельності вовків.

"Це незамінний закон. Популяції диких тварин змінилися, і їхній вплив створює проблеми для багатьох людей", – заявив депутат від фракції "Ліга" Франческо Бруццоне.

Популяції диких тварин змінилися, і їхній вплив створює проблеми для багатьох людей

Сільськогосподарські об’єднання, які становлять ключову частину прихильників Мелоні, заявляють, що полювання потрібно розширити, щоб обмежити збитки, завдані врожаю через зростання чисельності диких тварин, зокрема диких кабанів.

За даними національного агентства з охорони навколишнього середовища ISPRA, у 2021 році в Італії налічувалося приблизно 1,5 мільйона диких кабанів. Згідно з даними агентства, збитки, завдані сільському господарству кабанами, у період з 2015 по 2021 рік у середньому становили понад 17 мільйонів євро на рік.

Lipu, головна італійська організація з охорони птахів, ⁠управляє центром порятунку диких тварин у Римі поблизу парку Вілла Боргезе. Деякі з птахів, яким там надають допомогу, отримали важкі вогнепальні поранення і більше ніколи не зможуть літати.

"Дика природа Італії й так перебуває під тиском кліматичної кризи та кризи біорізноманіття. Дозвіл на полювання фактично призведе до щоденної різанини", – заявив президент Lipu Алессандро Полінорі.

Організація заявляє, що задокументувала випадки поранень сапсанів, канюків та пустельників, а також надавала допомогу орлам, чеглікам та яструбам-перепелятникам.

Полінорі зазначив, що Європейський Союз може накласти санкції на Італію, якщо законопроєкт порушуватиме правила охорони навколишнього середовища, а також додав, що аргументи на користь відстрілу тварин для захисту посівів повинні ґрунтуватися на наукових доказах.

Деякі організації з захисту прав тварин виступають за застосування методів контролю народжуваності диких кабанів.

"Вбивство тварин ніколи не є найкращим рішенням", – сказав Полінорі.

Нагадаємо, торік 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Європейська комісія ще у 2023 році оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливило б полювання на цих тварин.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.