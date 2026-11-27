Міністр закордонних справ Андрій Сибіга попередив, що зволікання з рішеннями про підтримку України може в перспективі обернутися для європейських держав значно більшими видатками на захист власної території.

Про це він сказав на спільній з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе пресконференції у Києві, його слова наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що українська лінія фронту – це також лінія захисту європейської безпеки, а підтримка України є рішенням про європейське самозбереження.

"Якщо ми не хочемо, щоб ця війна прийшла також у європейські домівки, важливо дотримуватись єдності, важливо на всі наміри Росії розділити Європу з США, розділити ... членів Європейського Союзу поміж собою, рішуче відповідати об'єднаними рішеннями, колективними рішеннями. І тут треба виходити з того, що зволікання з деякими рішеннями потім може обернутися в перспективі ... значно більшими видатками вже для захисту своєї конкретної країни", – попередив міністр.

За його словами, Україна розраховує, що партнери врахують аргументи щодо необхідності її макрофінансової підтримки.

"Ціна війни зростає. Такі зараз реалії. Ворог – Росія -наростила свій бюджет війни, і ми маємо протидіяти пропорційно та адекватно. Дуже важливо досягати паритету", – підкреслив Сибіга.

Повідомляли, що Єврокомісія пропонує надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро: з них 25 млрд євро – на військову допомогу, і 20 млрд – на підтримку бюджету.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам держав ЄС під час саміту в Брюсселі, що Україні у 2027 році необхідно щонайменше 70 млрд євро додаткової фінансової допомоги від міжнародних партнерів. За результатами саміту Європейська рада доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо покриття цих потреб.

9 листопада єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив "Європейській правді", що Єврокомісія опрацьовує можливість надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною вже погодженому кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.