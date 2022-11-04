Ірландія підтримує Україну, але більше не має місць для біженців

Українки та українці, що поїхали за кордон у пошуках прихистку під час російської агресії, обирають країни, де прибулим з нашої держави забезпечують кращий прийом. Вибір нерідко зупиняється на Ірландії, і відгуки наших громадян звідти призвели до напливу тих, хто прагне отримати житло та прихисток саме у цій країні.

Утім, схоже, старі відгуки звідти вже втратили актуальність.

Останніми тижнями до "Європейської правди" все частіше надходять повідомлення про те, як приїжджі з України зостаються просто неба, бо в цій країні просто не залишилося вільного житла.

Це підтверджує і посол Ірландії в Україні Тереза Хілі, яка у дипломатичній формі підтвердила цю інформацію. Зважаючи на важливість теми, ми публікуємо її колонку з цього приводу.

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У червні 2021 року Ірландія відкрила посольство в Україні. Відтоді Ірландія та Україна тісно співпрацюють над подальшою взаємодією в політичній, економічній та культурній сферах.

Для мене було великою честю вітати нашого Taoiseach, тобто прем’єр-міністра Міхола Мартіна в Києві у липні цього року. Це був перший в історії візит глави уряду Ірландії в Україну.

Та візити почалися раніше: наш міністр закордонних справ Саймон Ковені у серпні 2021 року поїхав до Києва, щоб офіційно відкрити посольство та взяти участь у Кримській платформі. У квітні цього року він знову поїхав до Києва та став першим міністром закордонних справ, який відвідав Україну після початку широкомасштабного вторгнення Росії. А нещодавно, у вересні, міністр Ковені також відвідав Одесу, щоб на власні очі побачити українське зерно, яке відправляється з Одеського порту по всьому світу, відіграючи життєво важливу роль у стабілізації світових цін на продовольство та боротьбі з голодом.

Коли Україна заявила про прагнення вступити до ЄС, Ірландія дуже чітко заявила про свою рішучу підтримку цього прагнення. Ми будемо супроводжувати Україну цим шляхом, який ми самі пройшли п’ятдесят років тому.

Ми знаємо по собі, що членство в ЄС – це надзвичайно позитивний досвід. У підготовці до вступу нам іноді доводилося ухвалювати важкі та складні рішення, але винагородою за це стали чудові економічні та соціальні перетворення нашої країни. Ми продовжуємо змінювати нашу економіку та суспільство, і надалі інтегруючись до ЄС, нашої природної домівки. Ми знаємо, що українці теж будуть раді йти європейським шляхом, незважаючи на те, що зараз ви стикнулися з найбільшим можливим викликом, з неспровокованою, аморальною та невиправданою війною, яку Росія розв’язала на українській суверенній території, заперечуючи саме існування вашої країни.

І я можу сказати, що зараз, трохи більше ніж за рік, як я вперше приїхала до Києва, наші держави та народи набагато міцніше пов’язані.

Після російського вторгнення ірландці краще пізнали українців.

Ми чудово розуміємо, що українці мають особливу і горду стародавню культуру та ідентичність; до того ж ми з власної історії знаємо, наскільки важливою є державність.

Свого часу, у вирішальні часи ірландської історії, міжнародне співтовариство визнало та прийняло, що наше існування упродовж багатьох поколінь є реальністю. Так само міжнародна спільнота в цілому справедливо відстоює суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям російської агресії.

Ірландія рішуча в нашій солідарності та підтримці України.

Ми захоплюємося надзвичайною рішучістю та стійкістю України та її народу. Українці були сміливими та винахідливими у своїй відповіді, віддаючи пріоритет підтримці найуразливіших верств населення, одночасно протистоячи жорстокому вторгненню.

Зі свого боку ми виконуємо наше зобов’язання допомогти українцям, переміщеним через цю жахливу війну. Окрім підтримки, наданої через канали ЄС, Ірландія надала 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам. Наша активна підтримка також включала рішення, прийняте в лютому цього року, про тимчасове скасування вимоги щодо отримання українцями візи для поїздки до Ірландії.

Ірландія ніколи не бачила такої кількості людей, які одночасно прибували за такий короткий проміжок часу. Зараз ми приймаємо понад 55 тисяч українців – понад 1% нашого населення.

Уряд, державні та громадські службовці, а також волонтери по всій країні наполегливо працюють, щоб впоратися з цією гуманітарною кризою, надаючи необхідну підтримку тим, хто шукає притулку та інших послуг.

Але я хочу розповісти та підкреслити, що тепер у держави лишилася обмежена кількість вільного соціального житла.

Останніми днями траплялися випадки, коли ми не могли тимчасово розмістити новоприбулих українців (так само, як і шукачів міжнародного захисту з інших країн) у належних умовах.

Ми намагаємося подолати цю проблему, для нас це вкрай важливо.

Але ми також просимо український народ із розумінням поставитись до ситуації та застерігаємо всіх, хто планує зараз поїхати до Ірландії, пам’ятати, що ми, незважаючи на наші зусилля та щирі побажання, можемо виявитися не в змозі забезпечити наявність державного житла по прибуттю.

Як перший постійний посол Ірландії в Україні, я пишаюся відмінною роботою, яку моя команда провела з українським урядом, Верховною Радою України та багатьма іншими зацікавленими сторонами, включаючи освітян та громадянське суспільство, за відносно короткий проміжок часу. Я вірю, що майбутнє України – дуже яскраве, і що ця країна та її народ можуть багато чого запропонувати Європі та світу. У вас є чому повчитись!

Ми з вами. І ми розраховуємо на подальший розвиток наших двосторонніх відносин у наступні роки.