Як Грузія допомагає Україні і де залишаються проблеми

Мітинг на підтримку України під парламентом Грузії. Тбілісі, 7 березня 2022 року

Відносини України та Грузії наразі переживають досить непростий період. Тим важливіше розібратися, де в цих відносинах є розвиток, а де з’явилися проблеми.

Почнемо з того, що найчастіше фігурує у пресі – із проблемних місць у наших відносинах.

Наразі суттєві розбіжності залишаються з таких принципових для України питань, як надання військової допомоги, запровадження режиму двосторонніх санкцій проти РФ, введення візового режиму для громадян Росії, які масово втікають до Грузії, а також дотримання законних прав та інтересів громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Зброя

Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року.

Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

Саакашвілі

Захист законних прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом діяльності МЗС України та закордонних дипломатичних установ нашої держави. І саме з таких позицій проводить роботу посольство України в Грузії щодо захисту законних прав та інтересів громадянина України та експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі.

Україна виходить із того, що питання життя та здоров’я Михеїла Саакашвілі знаходиться не в політичній, а гуманітарній площині, тому наполегливо просить владу Грузії проявити милосердя та перевести його на лікування до провідних медичних закладів Європи або США виключно задля порятунку його життя з урахуванням очевидності тяжкого стану здоров’я та негативних тенденцій.

Російська присутність

Що стосується громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповані РФ території України, то можемо констатувати, що більшість із них використовують територію Грузії для транзиту в інші країни, переважно в Європу. І це незважаючи на широку підтримку наших співгромадян з боку як урядового, так і неурядового секторів.

Одним із факторів такої транзитної міграції вважаємо аномально високу присутність у Грузії громадян РФ, у т.ч. з числа затятих прихильників Путіна та його політики геноциду українського населення.

Показовими є цифри, надані посольству офісом у Грузії Агентства ООН у справах біженців. Згідно з ними, станом на листопад 2022 року, за період з 24 лютого 2022 року в Грузію загалом в’їхало 182 тис. українців, проте одночасно – 1 млн 268 тис. росіян та 149 тис. білорусів.

Загалом на території Грузії залишилось близько 25 тис. українців, але одночасно – 116 тис. росіян та 12 тис. білорусів.

При цьому концентрація як наших співвітчизників, так і наших озвірілих сусідів спостерігається в найбільших містах Грузії – Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Несприятливим для більш тривалого перебування українців у Грузії фактором є різке зростання цін, як на оренду житла, так і на продукти харчування та товари повсякденного вжитку, у т.ч. через аномальну кількість росіян.

Ціни набагато вищі, ніж в Україні та багатьох європейських столицях, а от можливості для заробітків та заробітна плата залишаються низькими.

Для порівняння, фінансова допомога від уряду Грузії на українську сім’ю дорівнює близько $100, місячна заробітна платня некваліфікованого працівника сфери послуг складає близько $300, а вартість оренди однокімнатної квартири в Тбілісі починається від $600 і значно зросла восени, після оголошення в РФ "часткової мобілізації".

Втім, навіть за наявності таких проблем, позитиву у відносинах набагато більше.

Перш за все, йдеться про грузинських добровольців, які воюють у лавах ЗСУ.

На жаль, вже 36 грузинських героїв віддали своє життя, захищаючи Україну та Грузію від нашого спільного підступного ворога. Їхні звитяга та хоробрість на віки залишаться в пам’яті українців.

Також між Україною та Грузією відсутні суттєві розбіжності у питанні взаємної політичної підтримки на міжнародній арені, включаючи деокупацію суверенних територій.

На культурно-гуманітарному треку уряд Грузії забезпечив відкриття чотирьох українських секторів при публічних школах міст Тбілісі та Батумі, де українською мовою та за українськими навчальними програмами навчається більше 1550 українських дітей.

У найбільш складний період весни-літа 2022 року органи центральної та місцевої влади Грузії забезпечили безкоштовне проживання наших співгромадян у готелях великих міст Грузії, а з серпня 2022 року запровадили урядовий механізм фінансової підтримки найвразливіших категорій українців – він діятиме до травня 2023 року з можливістю подальшого продовження.

Поряд із цим, для українських громадян безкоштовно надаються медичні послуги та пересування громадським транспортом.

Ще одна ініціатива: будівельна компанія ARCI опрацьовує питання швидкого будівництва модульних містечок для малозабезпечених українців з можливістю створення на їхній базі комун, надання сприяння у працевлаштуванні та соціальній адаптації.

Це лише частина тієї допомоги, яка у Грузії надходить звідусіль.

Вона надходить і від представників влади, і опозиції, і діячів культури, і простих громадян, а також від Грузинської православної церкви.

Спільними зусиллями представників уряду, Патріархії Грузинської православної церкви, бізнес-кіл, громадського сектора, політичних партій та небайдужих громадян було зібрано та відправлено в Україну понад 1120 тонн гуманітарного вантажу (продукти харчування, ліки, товари першої необхідності, одяг тощо).

На весь світ стала відома акція громадських організацій Грузії "Поділись світлом", до якої доєдналися грузинські політичні партії та рухи, що дозволило у стислі терміни зібрати та доставити в Україну понад 470 генераторів для побутових потреб.

Своєю чергою уряд Грузії у грудні 2022 року передав Україні 25 генераторів промислового призначення (зокрема, потужністю 400 та 600 кВт), які наразі доставлені в Київ, Львів, Харків, Миколаїв та Гостомель.

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Широкомасштабна агресія Росії наочно продемонструвала, що спільному ворогу, який нахабно захопив суверенні території і України, і Грузії, потрібно протиставити солідарність, обопільну підтримку з максимально широкого кола питань, єдність та згуртованість, а всі розбіжності та суперечки облишити до повної та безповоротної перемоги над ним.

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