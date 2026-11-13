У варшавському аеропорту літак перервав посадку через дрон

У п’ятницю літак, що виконував рейс із Праги до Варшави, був змушений перервати посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена через безпілотник, який помітили на траєкторії заходження на посадку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Wirtualna Polska.

Інцидент стався у п’ятницю, коли літак уже перебував на невеликій висоті та готувався до приземлення. Пілот був змушений різко перервати зниження і знову набрати висоту через дрон, який несподівано з’явився на траєкторії заходу літака на посадку.

Як повідомив капітан повітряного судна пасажирам, рішення перервати посадку було негайним і пов'язане з появою безпілотного літального апарата.

Після цього літак протягом деякого часу перебував у зоні очікування над Варшавою. Згодом екіпаж повторно здійснив захід на посадку, цього разу успішно.

Інцидент у коментарі виданню підтвердив речник варшавського аеропорту Пйотр Рудзкі.

"Дійсно, такий інцидент відбувся, однак що стосується безпеки польотів, то вона жодним чином не була порушена. Це була стандартна процедура, і польоти відбуваються у звичайному режимі", – запевнив він.є

Польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років за створення безпосередньої загрози повітряної катастрофи . Суд також може накласти значний штраф у розмірі до десятків тисяч злотих.

Нагадаємо, 15 вересня за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон. Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся.

Також варто зазначити, що 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.