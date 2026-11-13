Глави МЗС України та Молдови скоординували позиції щодо просування на шляху до ЄС

Очільники Міністерств закордонних справ України та Молдови – Андрій Сибіга та Міхай Попшой – провели зустріч.

Про це повідомило МЗС у п’ятницю, 13 листопада, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі міністри скоординували позиції щодо зусиль задля досягнення миру, безпеки в регіоні та щодо спільного просування на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також Сибіга поінформував молдовського колегу про актуальний стан дипломатичних зусиль.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.

Тим часом у Єврокомісії заявляють, що Молдова може наздогнати Чорногорію, яка цьогоріч завершує перемовини про вступ до ЄС, вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.