Колишній глава італійської поліції Джанні Де Дженнаро, щодо якого велося розслідування за підозрою у спробах перешкоджати новому розслідуванню вбивства у 1992 році провідного судді, що боровся з мафією, покінчив життя самогубством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

78-річний Де Дженнаро обіймав посаду глави національної поліції з 2000 по 2007 рік. Будучи одним із найвпливовіших посадовців у сфері безпеки Італії, він відіграв ключову роль у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема в кампанії проти сицилійської мафії "Коза Ностра" у 1980-х та 1990-х роках.

Менше ніж тиждень тому прокурори в Калтаніссетті (Сицилія) намагалися помістити його під домашній арешт у рамках розслідування ймовірних спроб перешкоджати слідству щодо вибуху автомобіля в Палермо 1992 року, в результаті якого загинули антимафіозний суддя Паоло Борселліно та п’ятеро поліцейських з його охорони.

Суддя відхилив цей запит, але прокурори подали апеляцію, і рішення очікувалося в найближчі тижні.

Новина про розслідування шокувала багатьох в Італії, ⁠в тому числі й самого Де Дженнаро, за словами людей, близьких до нього. Він заперечував свою провину.

"Він був глибоко вражений", – розповів газеті La Repubblica його адвокат Франческо Берторотта, який розмовляв з ним ​протягом тижня.

"На мій погляд, він звучав розгубленим, змушеним захищатися від звинувачень, які вважав несправедливими та наклепницькими", – додав він.

За повідомленнями італійських ЗМІ, Де Дженнаро було знайдено мертвим у своєму заміському будинку в Тоскані після того, як родичі підняли тривогу, не зумівши зв’язатися з ним.

Прокуратура міста Гроссето, тосканської провінції, де розташований заміський будинок Де Дженнаро, розпочала розслідування за підозрою у підбурюванні до самогубства.

Слідчі виявили записки, адресовані членам сім’ї, які, як вважається, були прощальними посланнями, а також інші документи.

Проведення розслідування вбивства Борселліно залишається однією з найбільш суперечливих сторінок новітньої історії Італії. Менш ніж за два місяці до вбивства мафіозна бомба забрала життя антимафіозного судді Джованні Фальконе, близького соратника Де Дженнаро.

Поліція встановила підозрюваних, яких згодом визнали невинними. У ході подальших розслідувань перевірялися звинувачення в тому, що під час слідства були отримані неправдиві зізнання.

Причини цих подій залишаються спірними, і досі тривають зусилля з метою встановлення всіх обставин та виявлення осіб, відповідальних за введення слідства в оману.

Родина Борселіно неодноразово закликала до прояснення обставин і з жалем відреагувала на новину про смерть Де Дженнаро.

Смерть Де Дженнаро викликала реакції з боку всього політичного істеблішменту. Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні висловила співчуття, тоді як деякі союзники стверджували, що увага ЗМІ була непропорційною, з огляду на відсутність доказів проти нього.

Раніше цього року італійська фінансова поліція вилучила активи компаній на суму понад 200 млн євро у рамках розслідування справи про відмивання коштів, отриманих від наркоторгівлі, пов’язаної з покійним мафіозним босом.

У лютому минулого року на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.