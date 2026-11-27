Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм грецьким колегою Георгосом Герапетрітісом, в ході якої йшлося, зокрема, про ситуацію у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав у себе в Х.

Зокрема, Сибіга подякував Греції за незмінну солідарність з Україною та підтримку у просуванні процесу вступу до ЄС, зокрема щодо відкриття переговорних кластерів.

"Я поінформував свого колегу про систематичні атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна, що фактично призвели до блокади морської торгівлі в Чорному морі. Як морські держави, Україна та Греція мають спільний інтерес у відновленні свободи судноплавства та забезпеченні безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі", – зазначив міністр.

Він також відзначив внесок Греції в ініціативу "Продовольство з України".

"Я також поінформував свого колегу про наслідки російського терору проти наших міст та критичної інфраструктури. З наближенням зими необхідні термінові заходи для зміцнення протиповітряної оборони України, а також відновлення та захисту нашої енергетичної інфраструктури", – додав Сибіга.

Він висловив сподівання на подальше зміцнення партнерства між Україною та Грецією.

Нещодавно біля чорноморського узбережжя Болгарії затонув газовоз GAS HUSKY, який, ймовірно, зазнав атаки кількох невідомих дронів.

Перед тим ще одне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів.