Щонайменше вісім мігрантів було знайдено мертвими під час порятунку човна, на якому перебувало близько 100 осіб, поблизу іспанських Канарських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними рятувальної служби, на борту було виявлено від 8 до 10 тіл, а 6 осіб у важкому стані було доставлено вертольотом до лікарні. ​Човен, виявлений за 39 морських миль (72 км) на південь від острова Ель-Ієрро, буксирували до порту Ла-Естака.

84 людини, що вижили, зійшли з іншого човна в порту Ла-Рестінга на острові, де розташований центр прийому мігрантів та польовий госпіталь, через які проходить більшість човнів з мігрантами, що досягають острова.

Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Атлантичний океан у переповнених човнах, прагнучи дістатися іспанської території попри бурхливе море та сильні течії. Кількість прибулих зазвичай зростає восени, коли морські умови загалом є сприятливішими.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що за один день на іспанський острів Ель-Ієрро прибули понад 1900 мігрантів, що стало історичним рекордом.

Попередній рекорд було встановлено 14 листопада, коли на острови Ель-Ієрро, Гран-Канарія та Тенерифе прибуло 1580 осіб.

Зазначимо, що 8 листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.