Біля берегів Канарських островів на судні з мігрантами виявили тіла щонайменше восьми осіб
Щонайменше вісім мігрантів було знайдено мертвими під час порятунку човна, на якому перебувало близько 100 осіб, поблизу іспанських Канарських островів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За даними рятувальної служби, на борту було виявлено від 8 до 10 тіл, а 6 осіб у важкому стані було доставлено вертольотом до лікарні. Човен, виявлений за 39 морських миль (72 км) на південь від острова Ель-Ієрро, буксирували до порту Ла-Естака.
84 людини, що вижили, зійшли з іншого човна в порту Ла-Рестінга на острові, де розташований центр прийому мігрантів та польовий госпіталь, через які проходить більшість човнів з мігрантами, що досягають острова.
Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Атлантичний океан у переповнених човнах, прагнучи дістатися іспанської території попри бурхливе море та сильні течії. Кількість прибулих зазвичай зростає восени, коли морські умови загалом є сприятливішими.
Нагадаємо, у середу стало відомо, що за один день на іспанський острів Ель-Ієрро прибули понад 1900 мігрантів, що стало історичним рекордом.
Попередній рекорд було встановлено 14 листопада, коли на острови Ель-Ієрро, Гран-Канарія та Тенерифе прибуло 1580 осіб.
Зазначимо, що 8 листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.