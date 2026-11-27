Речник районного управління поліції "Варшава I" старший інспектор Якуб Пациняк повідомив у п’ятницю, що "у публічному просторі з’явилося багато неправдивих тверджень і припущень" щодо самоспалення українця перед Президентським палацом.

Заяву представника поліції наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як зазначено, інформація про українське громадянство 22-річного чоловіка була швидко використана частиною користувачів сервісів X та Facebook для розпалювання антиукраїнських настроїв.

Публікація та штучне просування такого роду контенту мали на меті викликати крайні емоції та поляризувати громадську думку.

Користувачі мережі поширювали, зокрема, сфабриковані тексти, у тому числі нібито прощальні листи потерпілого, в яких, як стверджувалося, містилися погрози на адресу польської влади та громадян.

У коментарях у соціальних мережах також почали поширюватися конспірологічні теорії, які натякають на те, що ця подія була терористичним актом, диверсією або політичною провокацією.

"Наразі ми не надаємо інформації щодо можливих мотивів потерпілого. Ми знаємо, що в інтернеті з’являються різні неправдиві повідомлення, які поширюються навмисно або несвідомо. Як поліція, ми закликаємо отримувати інформацію виключно з надійних джерел", – сказав Пациняк.

Він пояснив, що в середу, після завершення рятувальних робіт, поліція оточила місце події, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб. На місці було проведено огляд. Туди направили слідчо-розшукову групу, криміналіста та навіть кінолога зі службовим собакою. Це мало на меті зберегти всі докази, щоб ми могли відтворити перебіг події та з’ясувати мотиви, якими керувався молодик.

У четвер поліція передала матеріали справи до Окружної прокуратури у Варшаві, проте правоохоронці не припинили слідчі дії.

"У зв’язку з цією справою ми вже допитали кількох осіб, а також зафіксували доказові матеріали. Ми також маємо висновки щодо місця, де проживав чоловік", – зазначив Пациняк.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

За даними посольства України у Польщі, самопідпал вчинив 22-річний громадянин України. Наразі він перебуває у критичному стані.

ЗМІ також повідомили, що чоловік вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.