Країни-члени Євроконтролю ухвалили рішення про продовження роботи Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності (European ATM Voluntary Solidarity Fund) на наступні два роки – 2027–2028.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Такий результат став головним підсумком 66 засідання Тимчасової ради Євроконтролю – ключового керівного органу Європейської організації з безпеки аеронавігації. Українську сторону на засіданні представили фахівці Державної авіаційної служби та Украероруху.

Створений у листопаді 2022 року Фонд залишається важливим механізмом фінансової підтримки української аеронавігаційної системи. Загалом протягом 2023–2026 років Україна залучила через цей інструмент понад 115,1 млн євро.

Завдяки цим коштам вдається підтримувати операційну готовність аеронавігаційної системи України, зберігати профільну інфраструктуру та висококваліфіковані кадри, а також закладати основу для оперативного відновлення цивільних польотів, щойно це дозволить безпекова ситуація.

В уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія хоче домогтись через Міжнародну організацію цивільної авіації пом'якшення санкцій щодо авіагалузі з огляду на те, що чинні обмеження поставили під загрозу безпеку польотів.