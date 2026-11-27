В рамках програми зі спільної закупівлі бойових машин CV90, в якій беруть участь п’ять європейських країн, Литва придбає 100 таких транспортних засобів.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Литви, повідомляє "Європейська правда".

Вартість угоди становить близько 1,3 млрд євро. У вартість входить також логістичний пакет, що включає запасні частини, навчання та технічне обслуговування.

"Литва придбала бойові машини піхоти останнього покоління, перевірені в бойових умовах в Україні… Ми продовжуємо послідовно зміцнювати потенціал збройних сил, а єдине використання військової техніки забезпечує сумісність із союзниками", – заявив після підписання договору у Стокгольмі міністр оборони Литви Робертас Каунас.

CV90 (англ. Combat Vehicle 90) – розроблена у Швеції гусенична бойова машина піхоти, що відрізняється великою вогневою потужністю, мобільністю та високим рівнем захисту екіпажу. Машини CV90 використовуються в різних країнах НАТО та Європи, а їхня надійність підтверджена в реальних бойових операціях, наприклад, в Україні.

Зі шведською компанією BAE Systems Hägglunds досягнуто домовленості про промислове співробітництво.

"Під час переговорів ми домоглися того, щоб у Литві вироблялися компоненти техніки, збиралися машини CV90 і створювалися потужності для їхнього обслуговування та технічного обслуговування, а бізнес нашої країни був включений до ланцюгів поставок. Це означає багатомільйонні інвестиції в економіку Литви та нові робочі місця", – зазначив Каунас.

Призначена для Литви CV9035 MkIV Nordic Edition – це бойова машина піхоти останнього покоління, перевірена в бойових умовах. Вона відрізняється вищою швидкістю руху, маневреністю та кращими ходовими якостями, які забезпечує трансмісія нового покоління 4040MX із хрестовим приводом.

Поряд з Литвою угоду підписали Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Варто зазначити, що Литва активно виступала за те, щоб країни Північної Європи та Балтії шукали спільні ініціативи для зміцнення трансатлантичної співпраці.