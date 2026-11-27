У Німеччині Бундестаг схвалив бюджет на 2027 рік: у ньому закладено рекордний борг на суму 210 млрд євро, а також фінансову допомогу Україні.

Про це пише The Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Новий борг на загальну суму близько 210 млрд євро запланований в основному бюджеті та спеціальних фондах. Для порівняння: минулого року нові запозичення склали 180 млрд євро.

Оборона є ключовим напрямком: витрати мають зрости майже до 140 млрд євро – рекордно високого рівня з часів закінчення Холодної війни. Україна отримає 12 млрд євро допомоги.

Понад третина коштів піде до бюджету праці та соціального забезпечення, з якого уряд, наприклад, субсидуватиме пенсії.

Члени парламенту проголосували 317 голосами проти 260 за бюджет, запропонований великою коаліцією, який передбачає витрати в розмірі 556 мільярдів євро, що приблизно на 31 мільярд євро більше, ніж бюджет на поточний рік.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет ЄС у залежність від готовності всіх держав Євросоюзу брати участь у фінансуванні України.

Також Мерц заявив, що всі країни ЄС мають долучатися до фінансування України і що він не приймає ухилення окремих країн від цього.