В Іспанії голова ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль заявив: його не дивує те, що Європейська комісія "відхилила національний пріоритет", і що його партія бере участь у виборах цієї неділі, "щоб повалити Європейську комісію".

Про це повідомляє EFE, інформує "Європейська правда".

Це Абаскаль заявив 27 листопада, відповідаючи на запитання щодо заяви європейського комісара з питань внутрішніх справ Магнуса Бруннера, зробленої в Брюсселі, про те, що закон, який застосовує поняття "національного пріоритету" у Валенсійській автономній спільноті, порушує європейське законодавство, вимагаючи понад п'ять років реєстрації за місцем проживання для отримання права на придбання соціального житла.

"Ми балотуємося на виборах, щоб змінити ситуацію, змінити закони та повалити Європейську комісію", – заявив лідер партії Vox.

У цьому контексті він рекомендував Народній партії Іспанії приєднатися до тих, хто хоче "покласти край дискримінації європейців у Європі та іспанців в Іспанії", оскільки те, що робить Європейська комісія, на його думку, є "зрадою наших народів".

"Ми балотуємося саме для того, щоб покласти край цій зраді та змінити закони", – додав він.

Нагадаємо, 29 листопада в Іспанії відбудуться вибори. Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, попри нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).

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