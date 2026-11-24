Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки своєї зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, яка відбулась у вівторок в Ужгороді.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський назвав свою зустріч з Мадяром "предметною", а також додав, що вони обговорили багато тем.

"Є багато сфер, у яких наші країни можуть працювати разом і посилювати одна одну. Енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка – все сьогодні встигли обговорити", – зазначив президент.

Зокрема, за його словами, на зустрічі йшлося про постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями.

"Спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами. Окремо говорили про гуманітарне розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Щодо всіх питань є конкретні домовленості", – поінформував президент.

Зеленський додав, що вони з Мадяром доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати.

Раніше Мадяр відзначив "нову історію" у побудові відносин між Україною та Угорщиною.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.