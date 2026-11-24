У Фінляндії кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування нових підозрілих випадків польоту дронів на заводі з виробництва боєприпасів Nammo Vihtavuori в місті Лаукаа.

Про це пише Yle, інформує "Європейська правда".

У поліції повідомили, що польоти дронів, зафіксовані на території заводу з 1 по 5 вересня, розслідуються як шпигунство. Поки у поліцейських немає підозрюваних у справі.

За словами кримінального комісара Юссі Луото, це розслідування не пов’язане з підозрою у шпигунстві, про яку повідомляли у вересні, коли двох шведів підозрювали у збиранні інформації про об’єкти, критично важливі для енергетичної безпеки Фінляндії.

За даними поліції, в околицях заводу з виробництва боєприпасів в Лаукаа протягом останніх двох років були зафіксовані кілька випадків підозрілих польотів дронів. Серед них теж є кілька випадків, які розслідують як шпигунство.

Недавно російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.