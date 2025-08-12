Європейська гарантія для дітей: що змінить для України долучення до ініціативи ЄС

У центрі державної політики України — дитина. Під час повномасштабної війни цей пріоритет набуває особливої ваги.

Ми не маємо права залишати дітей без захисту, підтримки та можливостей для розвитку — особливо найбільш вразливих, тих, хто вже опинився у складних життєвих обставинах.

Саме тому одним із важливих кроків держави стало рішення про впровадження в Україні Європейської гарантії для дітей. Це не формальне зобов’язання, а продовження курсу на системну зміну підходів до захисту прав дитини.

Адже йдеться про практичні рішення, які мають наблизити підтримку до кожної дитини — там, де вона живе: у державі, у громаді, у школі, у дитячому садку. Це рамка дій, яка допомагає забезпечити доступ кожної дитини до базових прав.

Європейська гарантія для дітей — це ініціатива ЄС, спрямована на запобігання дитячій бідності та соціальному відчуженню.

Вона визначає конкретні напрями підтримки, які мають бути гарантовані для дітей:

дошкільна освіта,

послуги з охорони здоров’я,

здорове харчування,

належне житло,

інклюзивне навчання, включно з участю у шкільних заходах та щонайменше одним здоровим прийомом їжі в школі на день.

У 2021 році Рада Європейського Союзу схвалила рекомендацію щодо Європейської гарантії для дітей. Країни-члени мали призначити національних координаторів та розробити національні плани дій до 2030 року.

Країни-кандидати, серед яких й Україна, отримали від Єврокомісії запрошення приєднатися до цієї ініціативи. Наша держава офіційно підтвердила готовність впроваджувати Європейську гарантію для дітей і вже отримала відповідні рекомендації для підготовки Національного плану дій.

Власне, зараз ми працюємо над створенням такого плану — це послідовний крок у межах курсу реформ: від трансформації системи інституційного догляду до розбудови соціальних послуг, інклюзивної освіти й медичної допомоги, орієнтованої на дитину.

Старт публічному діалогу про реалізацію таких гарантій дав форум, який відбувся 24 липня у Києві.

У центрі обговорень — впровадження гарантії на всіх рівнях: від формування політик до дій у громадах. Панельні дискусії були присвячені основним напрямам: освіті, охороні здоров’я, здоровому харчуванню, забезпеченню належним житлом. Учасники розглядали, як гарантії інтегруються у вже наявні національні стратегії — зокрема, у сфері сімейного виховання, демографічного розвитку, інклюзивної освіти, безбар’єрності, шкільного харчування та підтримки національних меншин, зокрема ромської спільноти.

Окрему увагу приділили тому, як гарантії можна втілювати за умов війни.

Адже ми маємо врахувати такі фактори, як переміщення дітей, порушення доступу до послуг, загрози бідності та втрати соціальних зв’язків.

Це надало форуму прикладного характеру: обговорювалися не лише виклики, а й конкретні рішення — необхідність оновлення законодавчої бази, розробки фінансових інструментів та покращення міжсекторальної координації.

Під час форуму було наголошено, що Україна вже реалізує низку заходів, які відповідають цілям Європейської гарантії для дітей:

понад 60 тисяч дітей з особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних класах і групах;

понад 220 тисяч дітей отримують підтримку у межах мінімального пакета соціальних послуг;

у межах реформи шкільного харчування розроблено нові підходи до здорового харчування дітей;

триває реформа системи догляду та підтримки дітей: 91% дітей, які залишилися без батьківського піклування, виховуються у сімейному оточенні.

Це свідчить про готовність країни будувати інклюзивну систему підтримки дітей. Гарантії — це не лише набір послуг, а підхід, який об’єднує зусилля різних секторів заради добробуту дитини.

Подальші кроки включають розробку національного плану впровадження гарантій, налагодження механізмів моніторингу, збір релевантних даних і запровадження координованої моделі роботи на місцях.

Також важливо забезпечити, щоби підтримка доходила саме до тих найвразливіших дітей, які цього потребують найбільше, — незалежно від місця проживання, статусу чи життєвих обставин.

Європейська гарантія для дітей — це не лише про стандарти, яких потрібно досягти. Це інструмент для реальних змін, які допоможуть подолати нерівність і створити умови для повноцінного розвитку кожної дитини.

В умовах війни це набуває ще більшого значення: діти зустрічаються з втратами, травмами, примусовим переміщенням та депортацією, евакуацією, нестачею ресурсів — і не повинні залишатися без підтримки.

Для України реалізація цієї гарантії — не декларація про наміри. Це стратегічний курс, який підтверджує: захист дітей у нашій державі — не другорядна тема.

Ми не чекаємо, поки з’являться ідеальні умови — ми створюємо їх уже зараз. І робимо це разом із міжнародними партнерами, із громадами, з тими, хто щодня працює для того, щоби кожна дитина в Україні почувалась у безпеці, мала турботу, підтримку й перспективу.

Для країни, яка бореться за своє майбутнє, захист дитини — це основа стійкості.

