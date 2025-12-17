Дзвонити як вдома: як зміниться мобільний зв’язок України та ЄС

Принципова відмінність: кількість хвилин та SMS — однакова і для України, і для роумінгу в ЄС. Натомість обсяг мобільного інтернету може бути обмежений.

З 1 січня 2026 року українці зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за своїм звичним домашнім тарифом.

Політика (регулювання) "Роумінг як вдома" (Roam like at Home) почне діяти для України на тих самих умовах, що й для держав-членів ЄС. Аналогічні правила діятимуть і для європейських абонентів, які подорожують в Україну.

Україна стала першою країною поза межами Європейської економічної зони, яка отримала взаємний режим внутрішнього ринку з ЄС за результатами виконання всіх необхідних вимог і процедур. Передусім ми змогли забезпечити повну відповідність національного законодавства актам права ЄС щодо роумінгу, чого до цього не робили навіть держави-члени ЄС.

Наш досвід уможливив і подальші рішення ЄС у регіоні, зокрема для Молдови, яка за прикладом України також приєднається до роумінгової зони ЄС з 1 січня 2026 року.

Що на практиці зміниться для українців?

Поговоримо про ключові зміни.

Це не те саме, що пільговий роумінг після 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгнення оператори України та ЄС запровадили тимчасові домовленості: підписали Спільну заяву щодо доступного роумінгу для українців у ЄС. Це відбулося за фасилітації Єврокомісії та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) і за підтримки Європарламенту. Своєю чергою НКЕК та BEREC (Орган європейських регуляторів електронних комунікацій) регуляторно моніторили виконання цих домовленостей і їхню ефективність. Спільна заява діє до 31 грудня 2025 року.

У 2026 році ситуація змінюється фундаментально: приєднавшись до "Роумінг як вдома", Україна стає невіддільною частиною внутрішнього ринку роумінгу ЄС, де діють єдині правила.

Це гарантує стабільність, прозорість і захист прав споживачів, вільне користування мобільними послугами на території єдиної роумінгової зони Україна — ЄС, а також інтегрує український бізнес у європейський ринок. Тобто українці можуть користуватися мобільним зв’язком в ЄС, як вдома в Україні.

Користувачам не потрібно нічого підключати.

Жодних заяв, запитів чи спеціальних налаштувань. На території країн ЄС активація послуги "Роумінг як вдома" відбуватиметься автоматично.

Технічна підготовка, зміна тарифів і відповідні двосторонні домовленості забезпечують українські та європейські оператори.

Це не безлімітний зв’язок у ЄС — працює ваш тариф.

"Роумінг як вдома" передбачає, що під час перебування на території ЄС діє ваш домашній тариф, а не безлімітний.

Поясню на прикладі. Якщо у вашому тарифі є 100 хвилин та 100 sms, їх можна використати в будь-якій країні ЄС у тому самому обсязі. Але якщо вдома (в Україні) ви вже використали 60 хвилин, то в роумінгу в ЄС доступними будуть лише 40.

Якщо в ЄС ви використали ще 25 із них, то після повернення залишиться 15. Тобто в межах тарифного пакета, який містить послугу "Роумінг як вдома", Україну та країни ЄС розглядаємо як єдину географічну зону.

Вхідні дзвінки — безоплатні. Поза тим, обмеження можуть стосуватися мобільного інтернету.

Якщо, наприклад, у домашньому тарифі безліміт гігабайтів або значний їх обсяг, то в роумінгу оператор може контрольовано зменшити ліміт.

У такому разі оператор зобов’язаний завчасно повідомити вас про встановлений ліміт і попередити, якщо ви його досягнете. Після перевищення ліміту ви зможете й надалі користуватися мобільним інтернетом у роумінгу, але вже з доплатою.

У цьому й полягає принципова відмінність: кількість хвилин та SMS — однакова і для України, і для роумінгу в ЄС. Натомість обсяг мобільного інтернету може бути обмежений.

Роумінг діє тільки для короткострокових поїздок в ЄС.

Законодавство ЄС містить правило добросовісного користування (Fair Use Policy), яке діє для всіх країн ЄС і поширюватиметься на Україну.

Воно має на меті запобігти, зокрема, зловживанню чи надмірному (аб’юзивному) споживанню послуг у роумінгу, оскільки послуга "Роумінг як вдома" працює передусім для коротких поїздок: відряджень, подорожей, навчання тощо.

Якщо SIM-карту впродовж визначеного періоду використовують за кордоном частіше, ніж удома, оператор може попросити абонента підтвердити стабільні зв’язки з його країною і, попередивши абонента, застосувати доплату.

Утім, НКЕК спільно з Єврокомісією та операторами попіклувалися і про українців, які тривалий час вимушено перебувають у ЄС через війну.

Вони зможуть і далі користуватись українськими SIM-картками на території ЄС без обмежень. Нова Спільна заява між українськими та європейськими операторами діятиме з 1 січня 2026 року до 4 березня 2027 року з можливістю продовження.

​​Завдяки приєднанню України до політики (регулювання) "Роумінг як вдома" і цим домовленостям українці залишатимуться на зв’язку без додаткових витрат і під час подорожей до ЄС, і під час вимушеного тривалого перебування там.

Якість зв’язку в роумінгу — така сама, як і вдома, а доступ до екстрених служб — безоплатний.

"Роумінг як вдома" передбачає, що послуги мобільного звʼязку в роумінгу мають такий самий рівень якості, як і відповідні послуги вдома. Якщо вдома ви користуєтеся 4G, то і в роумінгу вам буде доступний 4G чи навіть 5G. Утім, за умови, якщо це технічно можливо в гостьовій мережі.

Щоразу, коли ви перебуваєте в роумінгу, оператор має поінформувати вас про всі ваші індивідуальні умови й обсяги послуг, а також послуги, до яких може застосувати додаткову плату (дзвінки на спеціальні номери послуг із доданою вартістю, якщо такі пропонуються) тощо.

Натомість дзвінки на єдиний номер екстреної допомоги 112 — безоплатні в будь-якій країні ЄС.

За запуск та супровід відповідають НКЕК і оператори мобільного зв’язку.

Оператори мобільного зв’язку відповідають за технічне забезпечення та надання послуги "Роумінг як вдома": від укладання відповідних роумінгових угод, гарантування технічної готовності мережі та коректної маршрутизації трафіка — і до підтримки параметрів якості послуг та належного інформування абонентів про умови користування.

НКЕК як регулятор буде здійснювати моніторинг належного застосування "Роумінг як вдома" в Україні, представляти результати моніторингу в BEREC та Єврокомісії, а також опрацьовувати звернення споживачів у разі, якщо їхні права порушені.

