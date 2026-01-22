Що має змінити ЄС для знешкодження російських лобістів

Окремі держави-члени ЄС мають різні вимоги до розкриття інформації, що створює лазівки через вибір юрисдикції та регуляторний арбітраж

Незважаючи на всі спроби захиститися від російського інформаційного впливу та їхніх агентів, Європа продовжує підпадати під канали впливу Путіна.

Щоб запобігти та обмежити російське лобіювання, Європейському Союзу необхідно запровадити всеосяжну та юридично обов'язкову систему прозорості, яка охоплюватиме не лише Європарламент та експертні групи Єврокомісії, а й усі інституції ЄС і не тільки.

Подібні "реєстри лобістів" вже існують у деяких країнах-членах ЄС. Так, у Німеччині з 2022 року діє система, що охоплює лобіювання в Бундестазі та розкриває фінансові пороги. У Франції Вища служба з прозорості публічного життя (HATVP) охоплює ширше коло посадовців. В Австрії з 2013 року функціонує реєстр парламентського лобіювання.

Серед аналітичних центрів також є приклади найкращих практик повної прозорості.

Bruegel (Брюссель) публікує повний список донорів із зазначенням сум. Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) розкриває інформацію про донорів, які надали понад 10 тисяч євро. Transparency International також забезпечує повне розкриття інформації, практикуючи те, що проповідує.

Чого бракує ЄС? В першу чергу – єдиної системи, яку можна порівняти з:

США, де діє Закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який вимагає розкриття інформації про іноземне лобіювання;

Австралією та її схемою прозорості іноземного впливу;

Велика Британією та посиленим контролем за іноземними державними підприємствами в стратегічних секторах.

Окремі держави-члени мають різні вимоги до розкриття інформації, що створює лазівки через вибір юрисдикції та регуляторний арбітраж.

Яку інформацію має містити спеціальний реєстр ЄС?

Корпоративні структури: реєстрація стане обов'язковою для компаній з понад 10% власності іноземних державних енергетичних підприємств, включаючи дочірні компанії, афілійовані структури, спільні підприємства та компанії спеціального призначення з іноземною державною бенефіціарною власністю.

Окремі особи: це стосується колишніх урядовців, включно з міністрами, вищими державними службовцями та парламентаріями, які приєднуються до пов'язаних з іноземними державами енергетичних компаній протягом п'яти років після залишення посади. Також охоплює лобістів, консультантів та радників, яким платять такі структури, та членів правлінь компаній ЄС з іноземною державною енергетичною власністю.

Організації: аналітичні центри, дослідницькі інститути та правозахисні групи, які отримують понад 50 тисяч євро щорічно від пов'язаних з іноземними державами енергетичних джерел, мають зареєструватися. Це також стосується університетів, фондів та медіаорганізацій, які отримують значне фінансування або спонсорство від іноземних енергетичних структур.

Фінансові відносини на суму понад 10 тисяч євро щорічно, частки власності понад 10% або контракти, що перевищують 25 тисяч євро, мають бути розкриті.

Для запуску цього реєстру існує два юридичних варіанти:

Прийняти регламент ЄС, який забезпечить пряму застосовність, єдині стандарти та централізоване виконання згідно зі статтею 114 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) щодо гармонізації внутрішнього ринку та статтею 207 ДФЄС про спільну торговельну політику ЄС. Ухвалити директиву ЄС, яка дозволяє національну імплементацію, але має ризик нерівномірного виконання та повільнішого впровадження.

Реєстр ЄС адмініструватиметься Генеральним директоратом з енергетики (DG ENER) Європейської комісії або іншим відповідним генеральним директоратом. Він функціонуватиме як база даних відкритого доступу з можливістю пошуку за структурою, країною та сектором, з оновленнями в режимі реального часу та доступом через програмний інтерфейс (API) для дослідників.

Водночас органи держав-членів перевірятимуть розкриту інформацію, координуватимуться з національними спецслужбами та обмінюватимуться даними через мережі енергетичної безпеки ЄС.

Схожі вимоги можуть бути запроваджені і щодо аналітичних центрів.

Для уніфікації дослідницької незалежності будь-який аналітичний центр чи інститут політичних досліджень, що взаємодіє з інституціями ЄС або отримує фінансування ЄС, має бути юридично зобов'язаний розкривати всіх донорів, які надають понад 5 тисяч євро щорічно, та забезпечувати публічну звітність з оприлюдненням річних фінансових звітів у реєстрі прозорості ЄС.

Аналітичні центри повинні забезпечити прозорість на рівні проєктів: деталі фінансування мають бути прив'язані до конкретних дослідницьких результатів, а не лише до інституційних бюджетів.

Крім того, слід створити механізми відстеження переходів персоналу між аналітичними центрами, консалтинговими компаніями та інституціями ЄС для виявлення потенційних конфліктів інтересів.

Враховуючи геополітичну чутливість європейських енергетичних ринків, необхідні додаткові стандарти прозорості:

Енергетичні компанії мають розкривати всі контакти та угоди з іноземними урядами або пов'язаними з державою структурами;

Ключові умови великих енергетичних угод, що перевищують 100 млн євро, мають бути оприлюднені, що забезпечить прозорість контрактів (хоча тут можуть виникнути питання з професійною комерційною таємницею, наприклад ціни в газових контрактах між російськими та європейськими структурами);

Усі джерела фінансування трубопроводів, терміналів СПГ та пов'язаної інфраструктури мають бути повністю розкриті, включаючи структури власності та боргу.

За новими правилами лобісти мали б розкривати точні суми витрат замість розпливчастих фінансових діапазонів.

Крім того, для забезпечення повної прозорості бенефіціарної власності вони повинні публічно ідентифікувати своїх кінцевих клієнтів та фінансових спонсорів, а не лише посередницькі структури.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів