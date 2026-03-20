США у новій реальності: як на наших очах руйнується американська гегемонія у світі

Протягом восьми десятиліть стратегічний ресурс безпекових альянсів був важливішим за суто військову силу, адже жоден суперник США не зміг його відтворити

Глобальна система безпеки, яка створювалася поколіннями та довгий час була ключовою ознакою сили США, за президентства Дональда Трампа розпадається просто на очах.

Оскільки традиційні партнери відмовляються брати участь у війні з Іраном, ми цілком можемо бути свідками кінця глобального домінування, яке більшість нині живих американців сприймали як належне.

Хаотична криза в Ормузькій протоці прояснила, як функціонує влада у XXI столітті. Вона нагадує, що найбільша довгострокова загроза для Сполучених Штатів — це не військове нарощування Китаю чи агресія Росії, а поступова фрагментація системи союзів, яка підтримувала їхнє глобальне лідерство з часів Другої світової війни.

Протягом восьми десятиліть цей стратегічний ресурс був важливішим за суто військову силу, адже жоден суперник США не зміг його відтворити.

Маючи понад 50 союзників за договорами та формальних партнерів у сфері безпеки, Вашингтон створив першу в історії справді глобальну систему безпеки.

Китай має торговельних партнерів, але лише одного союзника у сфері безпеки (Північну Корею), а п’ятеро союзників Росії пов’язані з нею залежністю та примусом.

Лише США очолюють світову коаліцію держав, які протягом поколінь добровільно пов’язували з ними свою безпеку.

Безумовно, кілька президентів, особливо Дональд Трамп, висловлювали занепокоєння щодо вартості системи союзів. Але те, що вони вважають тягарем, неодноразово дозволяло США мобілізувати коаліції під час криз.

Наприклад, у 1991 році США сформували величезні багатонаціональні сили для витіснення іракських військ з Кувейту. Союзники по НАТО, арабські партнери та азійські держави надали війська, фінансування й логістичну підтримку.

Навіть під час значно більш суперечливої війни в Іраку у 2000-х роках США змогли залучити партнерів. Чотири країни брали участь у початковому вторгненні, а майже 40 направляли війська на різних етапах війни.

Багато внесків були невеликими — інколи це були лише кілька сотень солдатів або спеціалізовані підрозділи підтримки. Але політична й військова реальність залишалася незмінною: навіть у суперечливих війнах сила США діяла через коаліції, а не односторонні дії.

Контраст із нинішнім моментом є разючим. У міру зростання напруженості навколо Ірану та стрибка цін на нафту адміністрація Трампа закликала союзників допомогти забезпечити безпеку судноплавства через Ормузьку протоку — одну з найважливіших водних артерій світової економіки.

Майже п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу проходить через цей вузький канал, що з’єднує Перську затоку з міжнародними ринками, тому союзники мають прямий інтерес у підтриманні його відкритості.

Однак реакція партнерів США у сфері безпеки була стриманою, нерішучою або негативною.

Кілька ключових союзників — зокрема Іспанія, Італія та Німеччина — відмовилися від участі. Австралія заявила, що не направлятиме кораблі, а Канада виключила наступальні операції.

Франція, Японія та Південна Корея не взяли на себе зобов’язання відправити військові кораблі для місії під проводом США. Велика Британія повідомляє, що обговорює варіанти з партнерами, але поки що не оголосила про розгортання сил.

Тенденція очевидна: союзники дедалі більш неохоче беруть на себе безпекові ризики під керівництвом США.

Частково ця нерішучість є наслідком багаторічної риторики Трампа та його прихильників MAGA, які публічно принижували союзників, ставили під сумнів зобов’язання у сфері безпеки й розглядали систему союзів як тягар, а не як найцінніший стратегічний ресурс Америки.

Розбіжності всередині союзів не є новими. НАТО переживав серйозні кризи — від Суецької кризи 1956 року до війни в Іраку та виходу першої адміністрації Трампа з іранської ядерної угоди.

Але цього разу йдеться не лише про небажання союзників. Відбувається глибший зсув.

Ключові партнери, такі як Франція та Італія, як повідомляється, почали вивчати можливість прямих переговорів з Іраном, щоб забезпечити безпечне проходження своїх комерційних суден через Ормузьку протоку. Хоча ці контакти поки що попередні, сам факт їхнього існування має історичне значення.

Енергетичні ринки допомагають пояснити терміновість ситуації. Ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, а ціни на газ у Європі різко зросли через порушення судноплавства.

Європейські уряди побоюються, що тривале закриття протоки може поглибити економічні труднощі, які вже тиснуть на їхні економіки.

Але замість координації колективної відповіді через систему союзів деякі партнери шукають окремі домовленості з державою, з якою США ведуть війну.

Протягом десятиліть американське лідерство стримувало саме таку поведінку, адже виходило з розуміння, що окремі домовленості з противниками підривають згуртованість, необхідну для функціонування союзів.

Союзи ґрунтуються на колективній безпеці, коли їхні члени спільно протистоять загрозам. Щойно уряди починають домовлятися про власні винятки з противниками, союз перестає бути скоординованою системою безпеки й перетворюється на сукупність національних стратегій.

Союзи рідко розпадаються раптово. Набагато частіше вони знищуються поступово.

В тому числі — коли їхні учасники починають підстраховувати свою безпеку поза межами системи. Тож якщо європейські держави досягнуть окремих гарантій з Іраном замість дій у рамках союзної системи, наслідки вийдуть далеко за межі Перської затоки.

Такий результат вдарить у саме серце американської сили й може стати початком ширшого розпаду глобальної архітектури безпеки, зосередженої навколо США.

Цю архітектуру створювали покоління. Фрагментація може зруйнувати її значно швидше.

І не варто сумніватися: якщо США втратять систему союзів, яка підсилює їхню силу, вони зіткнуться не лише з менш сприятливим світом, а й із незнайомим — світом, який більше не формуватиметься гегемонією, яку більшість нині живих американців сприймали як належне.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника