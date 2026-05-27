Країни Балтії залишились би на літньому часі у разі відмови від сезонного переведення стрілок

Уряди балтійських держав сходяться у думці, що для їхніх країн у разі відмови від сезонного переведення стрілок був би найзручнішим літній час – але й розуміють, що суттєвим фактором буде позиція сусідньої Фінляндії, де виступають за зимовий час.

Як повідомляє LSM, пише "Європейська правда", про це розповів міністр транспорту Атіс Швінка після чергового обговорення з балтійськими колегами.

Балтійські міністри транспорту обговорили пропозицію Литви щодо відмови від сезонних переведень годинникових стрілок.

За словами міністра, Латвія виступає за те, щоб зберегти як постійний літній час, Литва та Естонія також погоджуються з цим підходом. Втім, зауважив він, перед закріпленням цієї позиції потрібне буде ширше громадське обговорення.

Окрім того, зазначив міністр, важливим фактором залишається позиція Фінляндії, де досі виступали за збереження зимового часу у разі відмови від переведення стрілок. Для Естонії важливо залишатися в одному часовому поясі з північним сусідом.

Як відомо, у ЄС вже багато років тривають дискусії про відмову від сезонного переведення стрілок. Позиції різних країн досі суттєво відрізняються. Серед останніх актуалізувати обговорення цієї теми намагались Польща та Іспанія. Литва планує зробити це під час свого головування у Раді ЄС в першій половині 2027 року.

Нещодавно в Єврокомісії нагадали, що питання про можливу відмову від переведення годинників на зимовий чи літній час залежить від держав-членів.

