Укр Рус Eng

Прем'єрка Литви заявила, що її родина також постраждала у межах великого витоку даних

Новини — Середа, 27 травня 2026, 09:30 — Марія Ємець

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що її родина – серед тих литовців, чиї дані постраждали внаслідок витоку з держреєстрів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене заявила про "повне розуміння" емоцій громадян, яких зачепив витік даних з Центру реєстрів, оскільки перевірки встановили, що це стосується і її родини. 

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб. Доступ до системи, ймовірно, отримали з-за кордону, скориставшись вразливостями інформаційних систем інших установ чи окремих акаунтів користувачів.

Вранці у середу прем’єрка обговорювала витік даних з міністрами економіки та інновацій, внутрішніх справ та національної оборони. 

"Ми усі розуміємо, що ситуація дуже серйозна", – сказала вона. 

Центр реєстрів є держустановою у підпорядкуванні Мінекономіки, якій довірене управління практично усіма важливими реєстрами країни. 

Нагадаємо, у квітні у Франції після масштабної кібератаки з крадіжкою даних з реєстрів затримали 15-річного хлопця. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
Реклама: