Прем'єрка Литви заявила, що її родина також постраждала у межах великого витоку даних

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що її родина – серед тих литовців, чиї дані постраждали внаслідок витоку з держреєстрів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене заявила про "повне розуміння" емоцій громадян, яких зачепив витік даних з Центру реєстрів, оскільки перевірки встановили, що це стосується і її родини.

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб. Доступ до системи, ймовірно, отримали з-за кордону, скориставшись вразливостями інформаційних систем інших установ чи окремих акаунтів користувачів.

Вранці у середу прем’єрка обговорювала витік даних з міністрами економіки та інновацій, внутрішніх справ та національної оборони.

"Ми усі розуміємо, що ситуація дуже серйозна", – сказала вона.

Центр реєстрів є держустановою у підпорядкуванні Мінекономіки, якій довірене управління практично усіма важливими реєстрами країни.



Нагадаємо, у квітні у Франції після масштабної кібератаки з крадіжкою даних з реєстрів затримали 15-річного хлопця.