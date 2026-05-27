У Франції у вівторок спека побила понад 400 травневих рекордів

Температурні показники на території Франції протягом 26 травня побили 400 рекордів для цього місяця.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Понеділок 25 травня вже став для Франції найспекотнішим травневим днем в історії спостережень з понад 300 рекордами, проте у вівторок температури у різних місцевостях знову побили понад 400 місячних рекордів, в тому числі встановлених попереднього дня.

Незвична спека спостерігалась у тому числі й в регіонах на узбережжі Ла-Маншу, де зазвичай вологіше й прохолодніше, ніж на решті території країни.

Так, наприклад, у Бресті температури виявилися на майже 15 градусів вищими за норми. У низці населених пунктів фіксували майже 32°C.

У середу спека у Франції збережеться. Місцями на півдні, зокрема у Бордо, очікується до 37°C.

В Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40°C, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20°.

Епізоди ранньої сильної спеки почастішали останніми роками, що пов’язують зі змінами клімату.