У Польщі – троє затриманих після фальшивого повідомлення про пожежу в квартирі сім'ї президента

У Польщі затримали трьох юнаків, яких вважають винуватцями фальшивого повідомлення про нібито пожежу у квартирі, що належить родині президента Кароля Навроцького.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

27 травня міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський оголосив, що у зв’язку з брехливим повідомленням про пожежу у квартирі родини Навроцького взяли під варту трьох підозрюваних.

Він зазначив, що йдеться про осіб віком близько 20 років, у яких вже були проблеми з законом.

"Усе вказує на те, що це добре організована група молодих людей, які задля слави чи особистого задоволення, не з ідеологічних мотивів, вже скоювали подібні вчинки у минулому", – зазначив зі свого боку прем'єр Дональд Туск.

Неофіційно журналісти дізналися, що затриманим – по 19-20 років, вони спільно діяли у межах онлайн-групи, що займалася хакерськими атаками, розсиланням подібних фальшивих тривог тощо. У слідстві вважають, що основним мотивом вчинку було порозважатися, а також дестабілізувати ситуацію.

"Їм сподобалось дивитися, який хаос вони створюють своїми діями, і вони тішились, коли бачили реакції на найвищому рівні влади та сутички між двома сторонами політичного спектра", – поділився неназваний співрозмовник, дотичний до слідства.

Нагадаємо, 23 травня невідома особа через додаток "Alarm 112" повідомила служби про пожежу, а потім про загрозу життю неповнолітньої особи у приміщенні, яке виявилося сімейною квартирою польського президента Кароля Навроцького.

Окружна прокуратура у Гданську порушила кримінальну справу за фактом неправдивої заяви.

У листопаді минулого року польська поліція вела розслідування щодо публікації в соціальних мережах з погрозами на адресу Кароля Навроцького.