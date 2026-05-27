У МВС Польщі мають дані місця перебування експосадовця, що "зник" в Угорщині

У МВС Польщі мають інформацію про те, що колишній заступник міністра юстиції Марчин Романовський, який у травні "зник" з квартири в Будапешті, перебуває в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський розповів в ефірі TVN24.

У вівторок, 26 травня, польські ЗМІ опублікували інформацію, з якої випливало, що польські спецслужби нібито знайшли Романовського на Балканах. Інформатори повідомили журналістам, що колишній посадовець двічі був у Сербії та один раз у Хорватії.

У середу вранці Кервінський прокоментував ці повідомлення у медіа.

"Щодо міністра Романовського, а точніше Марчина Р., то пошуки тривають. Я не маю повноважень розголошувати таку інформацію. Зате знаю, що ми близькі до розкриття. Усе вказує на те, що він перебуває в Європі", – сказав міністр.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше повідомляв, що Романовський, ймовірно, виїхав з Угорщини через територію Сербії.

Раніше висловлювалися припущення, що експосадовець міг виїхати до США.

Марчин Романовський обіймав посаду заступника міністра юстиції в період, коли при владі перебувала партія "Право і справедливість". Прокуратура висунула йому звинувачення, пов’язані з порушеннями у розпорядженні коштами з Фонду юстиції.

Романовський і колишній міністр юстиції Збігнев Зьобро отримали притулок в Угорщині в той час, коли прем'єр-міністром цієї країни був Віктор Орбан.

10 травня Романовський виїхав до США.