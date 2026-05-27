В Ісландії заявили про сплеск дезінформації напередодні референдуму щодо переговорів з ЄС

Глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за три місяці до проведення у країні референдуму про відновлення переговорів з ЄС щодо вступу попередила про поширення великої кількості дезінформації.

Про це вона розповіла виданню The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Гуннарсдоттір звинуватила окремих осіб та групи як всередині країни, так і за її межами у розпалюванні страху. Вона заявила, що Ісландія зазнає натиску дезінформації та риторики, запозиченої "з підручника Найджела Фараджа та партії Reform UK", британських правопопулістів.

Міністерка зазначила, що референдум ризикує стати мішенню для Росії та "акторів, які прагнуть негативно вплинути на нашу суспільну дискусію". Вона попередила, що іноземне втручання та поширення дезінформації можуть зрештою вплинути на результат.

"Я побоююся, що ми зіткнемося з ситуацією, подібною до Brexit. На мій погляд, це був би досить небезпечний шлях, тому що… прихильники Brexit поширювали всілякі брехні", – сказала вона виданню.

Як приклад міністерка вказала на суперечливі цифри, які використовувала кампанія за вихід Британії з ЄС, щодо того, скільки грошей Лондон надсилав у бюджет Євросоюзу. За її словами, Brexit "має бути прикладом того, як не слід проводити кампанію", а не чимось, що варто наслідувати.

Гуннарсдоттір закликала ісландських виборців "самостійно ухвалювати рішення" та бути обережними щодо джерел інформації.

Уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.