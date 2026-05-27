Турецька поліція водометами розганяла протест після усунення судом лідера опозиції

Спецпідрозділи поліції в Туреччині застосували у вівторок сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати мітинг, організований усуненим лідером головної опозиційної партії Озгюром Озелем через кілька днів після рішення суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Озель скликав мітинг в Ізмірі, коли Туреччина готувалася до чотириденного свята Ід аль-Фітр, яке починається в середу.

Напередодні мітингу губернатор наказав закрити центральну площу міста, розгорнувши велику кількість поліції з водометами, яка намагалася розігнати натовп.

Тисячі демонстрантів, що скандували гасла, махали прапорами, коли Озель звернувся до натовпу з даху автобуса. Він закликав іншого опозиційного політика Кемаля Киличдароглу негайно погодитися на проведення з’їзду партії, щоб члени могли обрати свого лідера.

Він заявив, що усунення судом обраного керівництва Республіканської народної партії (CHP) "не є внутрішньою справою партії".

"Той, хто так вважає, обманює народ… це справа між народом і Ердоганом. Питання полягає в тому, щоб зупинити партію, яка рухається до абсолютної влади", – сказав Озель.

21 травня суд в Туреччині скасував результати з'їзду CHP 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP.

22 травня суд Анкари відхилив апеляцію CHP на рішення про усунення Озеля з посади.

24 травня в Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво Республіканської народної партії з їхньої штаб-квартири.