«Це час випробування для поляків і українців». Спільне звернення видань з двох країн

Скаути з України та Польщі тримають прапори обох країн, на українсько-польському кордоні у Львівській області, 2023 рік

Безпрецедентне загострення українсько-польських відносин не лишило байдужими суспільства обох країн. І попри те, що на офіційному рівні сигнали, особливо з боку польського президента, є гранично жорсткими і непримиренними – у суспільстві наявна також протилежна думка.

"Європейська правда" долучається до публікації спільного звернення, яке ініціювали та підготували польські журналісти та провідні видання. 23 червня цей текст публікується одночасно в українських і польських медіа, щоби надіслати політикам сигнал: час зупинитися.

А польським політикам варто пам’ятати, що Україна та її сили оборони зараз захищаю Європу, та Польщу зокрема, від російської війни.

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Криза, у якій останнім часом опинилися польсько-українські відносини, викликає в нас серйозне занепокоєння. Саме тому ми вирішили опублікувати спільне звернення в польських та українських медіа.

Україна вже дванадцять років протистоїть злочинній агресії Путіна, а майже п’ять років ця агресія триває у формі повномасштабної війни. Вона захищає Польщу та Європу від російського імперіалізму.

Цей захист має свою драматичну ціну. Сотні тисяч українок і українців загинули або зазнали поранень, мільйони були змушені залишити свої домівки, значна частина країни перебуває під окупацією, а на міста й села щодня падають бомби.

Польща з перших годин російського вторгнення разом із європейськими союзниками поспішила на допомогу Україні, передаючи військову техніку, фінансову допомогу, гуманітарну підтримку та прийнявши майже 2 мільйони українських біженців. Масштаб польської солідарності з Україною у 2022 році вразив світ.

На жаль, нинішня напруженість також негативно впливає на ставлення до українок і українців, які стали важливою частиною польського суспільства, а також на сприйняття поляків українцями. Це створює додатковий виклик для політиків, медіа, громадянського суспільства та громадян обох наших країн.

Ми усвідомлюємо трагічні сторінки польсько-української історії, які політики використовують у власних цілях. Однак сьогодні нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозної розмови про минуле, визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна — за підтримки союзників — переможе агресора.

Росія вже багато років веде масштабну дезінформаційну кампанію та намагається вбити клин між поляками й українцями. Нинішня криза у відносинах лише полегшує їй ці дії.

Це час випробування для поляків і українців. Наші політики повинні проявити мудрість і розсудливість, шукати порозуміння та шляхи виходу з кризи. Натомість наші суспільства не повинні піддаватися маніпуляціям і мають надалі підтримувати одне одного. В ім’я спільного майбутнього, у якому Польща та Україна разом можуть відіграти ключову роль у Європейському Союзі.

У 2013 році у спільній заяві Президент України в 1994–2005 роках Леонід Кучма та президент Польщі в 1995–2005 роках Александр Квасневський написали: "Напередодні 70-х роковин трагічних подій на Волині просимо наших співвітчизників зробити все можливе, щоб ушанування пам’яті жертв давніх конфліктів не стало інструментом загострення відносин і не змарнувало досягнень процесу примирення між нашими народами".

Сьогодні цей обов’язок покладається на всіх нас.

Співавтори:

Редакція „Газети Виборчей"

Редакція TOK FM

Редакція Gazeta.pl

Редакція OKO.press

Редакція Newsweek Польща

Редакція Pisma. Magazynu Opinii

Редакція Sestry.eu

Редакція Slawa TV

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