Зеленський прибув у Францію

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, прибув до Парижа.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Як повідомив сам глава держави в соцмережах, головним пріоритетом зустрічей у Франції буде посилення антибалістичного захисту України. Зеленський анонсував у Парижі зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть долучитися до побудови антибалістичної системи.

Також український президент зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Зеленський прибув до столиці Франції для участі у зустрічі лідерів "коаліції рішучих".

Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч збере щонайменше 25 глав держав або урядів для обговорення підтримки України.

Лідери "коаліції рішучих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони.

Також очікується, що Зеленський відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії у вівторок, де братимуть участь українські військові.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.