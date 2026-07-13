У Парижі розповіли, хто входить до складу "коаліції рішучих" і приїде на саміт

"Європейській правді" стало відомо, хто з представників держав-партнерів України у понеділок візьме участь у саміті "коаліції рішучих" в Парижі.

Про це "ЄП" повідомили у Єлисейському палаці.

Зокрема, свою особисту участь у зустрічі, яку організовує французький президент Емманюель Макрон, підтвердили, окрім президента України, президенти Молдови, Фінляндії та Румунії.

Також участь у заході підтвердили прем’єр-міністри Албанії, Хорватії, Іспанії, Данії, Норвегії, Швеції, Греції, Люксембургу, Польщі, Британії, Естонії, Бельгії, Австрії, Німеччини, Чехії, Нідерландів, Словенії і Латвії.

Крім того, очікується присутність представників інших держав, що входять до коаліції, зокрема Північної Македонії, Італії, Туреччини, Португалії, Литви, Словаччини, Австралії, Ісландії, Чорногорії, Японії, Нової Зеландії, Канади, Ірландії та Кіпру.

Від інституцій ЄС і НАТО очікують на голову Європейської ради, президентку Європейської комісії та генсека НАТО.

Повідомляли, що на зустрічі країн "коаліції рішучих" обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, прибув до Парижа.

Також очікується, що Зеленський відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії у вівторок, де братимуть участь українські військові.