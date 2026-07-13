Макрон заявив, що Франція виконала зобов'язання щодо переозброєння

Французький президент Емманюель Макрон заявив у понеділок, що Франція виконала своє зобов’язання щодо переозброєння, виступивши зі щорічною промовою перед військовими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Збільшення оборонних бюджетів з моменту вступу Макрона на посаду в 2017 році з акцентом на переозброєння Франції є "зобов’язанням, яке було виконано", заявив французький лідер у понеділок у своєму традиційному зверненні до збройних сил.

"У 2017 році я оголосив, що оборонний бюджет буде збільшено, що зобов’язання будуть виконані, і що Франція та її збройні сили виправдають покладені на них сподівання та виконають свої обов’язки й відповідальність. Зобов’язання виконано, факти говорять самі за себе, а історія винесе свій вирок", – сказав Макрон напередодні останнього за його президентства військового параду 14 липня.

Макрон зазначив, що Європа готова захищати свободу та верховенство права "ціною крові".

"Послання, яке ми надсилаємо світові, таке: так, мир – це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди, і ціною крові, якщо це буде необхідно", – додав Макрон.

Пізніше в понеділок Макрон проведе в Парижі саміт союзників України, відомий як саміт "коаліції рішучих". "Європейській правді" стало відомо, хто з представників держав-партнерів України у понеділок візьме участь у саміті.

Повідомляли, що на зустрічі країн "коаліції рішучих" обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, прибув до Парижа.