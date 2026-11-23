Україна активно залучає міжнародних консультантів, фінансує експертні проєкти, проводить робочі групи, готує законопроєкти й звітує про виконані заходи. Але чи означає це, що ми отримуємо в результаті якісні державні рішення?

І хто перевіряє, чи працює те, що було розроблено за кошти платників податків і міжнародних партнерів?

4 листопада Європейська комісія оприлюднила звіт щодо України за 2026 рік. Його можна читати як черговий перелік виконаних і невиконаних рекомендацій. Але я пропоную подивитися на нього ширше й поставити питання також щодо того, як ми готуємо реформи. У розділі про державне управління Комісія відзначає хороший прогрес, водночас вказуючи, що рекомендації попереднього року виконані частково й переважно залишаються актуальними.

Коли завдання роками залишаються невиконаними, потрібно з’ясовувати причини.

Десь бракує політичної волі, десь зміни блокують зацікавлені групи, десь держава не забезпечила виконання.

Але чи готові ми розглядати й інший варіант: запропоноване рішення від самого початку було нежиттєздатним?

Чи завжди працюють норми директив ЄС?

Знати європейське законодавство і розуміти, як воно має працювати в українських умовах, означає володіти різними компетентностями. Можна підготувати правильну з юридичного погляду процедуру, але не врахувати, чи є в державного органу люди, дані, фінансування та технічні можливості її адмініструвати. Можна написати амбітну реформу для громад, не визначивши, хто виконуватиме нові обов’язки та за які кошти.

У звіті Єврокомісії є показовий приклад: створені у 2025 році два спеціалізовані адміністративні суди досі не працюють. Комісія закликає забезпечити початок їхньої роботи для доступу до адміністративного правосуддя у справах за участю центральних органів влади.

Але якщо замислитися, саме тут і видно різницю між ухваленим законом та результатом реформи: законодавче створення суду ще не забезпечує можливості звернутися до нього й отримати судовий захист. Для цього потрібні призначені судді, сформований апарат, фінансування та організаційні умови роботи.

Тож під час підготовки рішення потрібно визначити, хто, в які строки й за рахунок яких ресурсів забезпечить його виконання, адже для громадянина реформа набуває змісту тоді, коли передбачений законом механізм захисту справді стає доступним.

Показовою є також євроінтеграційна реформа управління відходами, яка стартувала вже в часи повномасштабної війни. Новий закон набрав чинності в липні 2023 року.

Закон уже діяв, а необхідну "нормативку" та важливі для його виконання процедури ще готували.

Досі готують… Ситуація мало змінилася за три роки.

Проблема тут у послідовності запуску: нові обов’язки мають запроваджуватися разом із працездатними механізмами їх виконання. Інакше розрив між законом і процедурою доводиться долати тим, кого держава вже зобов’язала працювати за новими правилами. Як наслідок, частина норм залишається нездійсненною, час і кошти витрачають на подолання процедурних прогалин, а очікуваний природоохоронний результат відкладається.

Показовим є і досвід фінансової звітності: у 2021 році уряд був змушений переглянути строки подання звітів у новому електронному форматі на основі міжнародних стандартів. Мінфін прямо посилався на звернення підприємств і регуляторів. Встановити обов’язок звітувати за європейськими правилами недостатньо, якщо для цього потрібні нове програмне забезпечення, підготовка бухгалтерів і налагоджений обмін даними. Саме готовність усього механізму треба перевіряти до встановлення строків, інакше учасники системи змушені домагатися їх перегляду вже після запуску вимог.

На жаль, подібних прикладів уже безліч у різних сферах, і це дає підстави говорити про системну проблему якості підготовки та впровадження державних рішень.

Саме тому практиків потрібно залучати до того, як сформовано підхід, написано текст і визначено механізм реалізації. Бізнес, громади, інженери, юристи та працівники органів, які застосовуватимуть нові правила, можуть завчасно показати, де рішення зіткнеться з реальністю.

Якщо практики попереджали, що механізм не запрацює, і через рік він справді не працює – чи повертається хтось до цих попереджень? Чи аналізує, чому їх не врахували? Чи ми просто замовляємо наступні рекомендації й починаємо все спочатку?

Що залишається після завершення експертного проєкту?

Міжнародна експертна підтримка потрібна Україні. Але підготовлений законопроєкт може бути результатом контракту, тоді як результат реформи потрібно перевіряти після початку застосування закону. Чи запрацював механізм? Чи ним користуються державні органи, підприємства та громади? Чи з’явилися люди й інструменти для нових функцій?

Ми повинні бачити, хто виконував проєкт, яке завдання перед ним ставили, які результати передбачали та що фактично зроблено. Якщо експерти попередили про нестачу ресурсів, а застереження проігнорували – потрібно з’ясувати, хто ухвалив рішення запускати механізм за таких умов. Якщо потреби взагалі не оцінили, питання виникає до якості експертизи та самого завдання.

Відповідальність має відповідати повноваженням.

Консультант відповідає за якість аналізу, обґрунтованість рекомендацій та виявлення ризиків. Державний орган – за ухвалене рішення й організацію виконання, а замовник допомоги – за зміст завдання та критерії приймання роботи.

Підприємство може потребувати модернізації й одночасно витрачати доступні кошти на відновлення після удару. Громада може отримати нові повноваження, втративши частину працівників і доходів. Державний орган може відповідати за складну процедуру, не маючи підготовлених фахівців.

Врахувати ці обставини означає передбачити конкретні рішення: етапність упровадження, джерела фінансування, підготовку людей, порядок дій за об’єктивної неможливості виконати окрему вимогу. Розрахунки вартості, доступності технологій та інфраструктури мають бути основою обґрунтування перехідних механізмів і строків у переговорах із ЄС.

Потрібна інша модель євроінтеграційної експертизи

Кожне значне регуляторне рішення потрібно перевіряти на здійсненність. Відкриті технічні завдання, зрозумілі критерії ефективності, прозорість виконавців і незалежна перевірка того, що змінилося після завершення проєкту, мають стати звичайною практикою.

Робота над реформою має продовжуватися і після ухвалення закону. Якщо норма не працює, створює непередбачені наслідки або виявилася нездійсненною, потрібен механізм, який дозволяє це виявити, визнати й оперативно виправити.

Звіт Єврокомісії має спонукати нас перевіряти також якість роботи, яка передує впровадженню реформ. Нам потрібна відповідальність за рішення: за те, хто їх ухвалив, розробив, рекомендував, профінансував і супроводжував. Україні бракує системи, яка здатна перетворити європейську норму на якісне державне рішення і взяти відповідальність за наслідки його застосування.

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